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في سابقة خطيرة .. التعدي على رئيسة محكمة والاعلان عن توقيف العمل - أخبار كلمتك

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في سابقة خطيرة .. التعدي على رئيسة محكمة والاعلان عن توقيف العمل - أخبار كلمتك

في سابقة خطيرة .. التعدي على رئيسة محكمة والاعلان عن توقيف العمل - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 04:41 مساءً - كلمتك/خاص:

أعلنت رئيسة وقضاة وموظفي محكمة الحوطة الابتدائية لحج الأحد 17 نوفمبر 2024م توقيف العمل في المحكمة على ان يبدأ اغلاق المحكمة ابتداء منال يوم الاثنين الموافق 18 نوفمبر وذلك ماحصل اليوم الأحد 17 نوفمبر من اعتداء سافر على القاضيه ذكريات عبد الكريم رئيس محكمه الحوطة.
وقال المصدر انه ولولا لطف الله لتم ضربها والتعدي عليها وكل ذلك اثناء انعقاد الجلسات.. الأمر الذي دعى القاضيه اتخاذ الإجراءات القانونية بتحرير محضر وحكمت ع المعتدين  ايقاع عقوبة السجن عملا بنص الماده (176_177) بالقانون رقم(40)لعام 2002م بشان المرافعات والتنفيذ المدني وتم اخذ المدانين الي السجن المركزي... الا ان رئيسة المحكمة تفاجئت بأن مدير الامن ناصر الشوحطي يقوم بالتوجيه إلى مدير السجن المركزي للإفراج عن المعتدين واهانه القضاء وفعلا تم الافراج عنهم في تعدي صارخ لاحكام القضاء واهانة هيبة القضاه... وعلى أساس ذلك اعلن قضاة وموظفي محكمه الحوطه التضامن مع رئيس المحكمة باعتبار ماحصل يمس بهيبه القضاء أجمع وليس بشخص رئيس المحكمه فقط.
  مع العلم ان ماقام به مدير الأمن كان بتأكيد مدير السجن شخصيا بأبلاغ رئيسة المحكمة بان مدير الامن هو من امره بالافراج عن المعتدين 
مع ابلاغ القاضي ناجي اليهري رئيس محكمة الاستئناف لحج بهذة الإجراءات والتوقيف عن العمل
حتى إعادة إعادة المعتدين إلى السجن ومحاسبة مدير الأمن على عرقلة سير العمل

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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