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عاجل:القبض على مرتكب مجزرة صنعاء بهذه المحافظة الشرعية(صورة) - أخبار كلمتك

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عاجل:القبض على مرتكب مجزرة صنعاء بهذه المحافظة الشرعية(صورة) - أخبار كلمتك

عاجل:القبض على مرتكب مجزرة صنعاء بهذه المحافظة الشرعية(صورة) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 11:20 مساءً - كلمتك/خاص:

تمكنت قوات الأمن بشرطة تعز من ضبط المدعو بلال علي عبده محمد القحطاني المنفذ لجريمة القتل الشنيعة التي حدثت في العاصمة المحتلة صنعاء يوم الجمعة الماضية الموافق ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤م، والتي راح ضحيتها أربعة اشخاص من اسرته وهم (الاب، الأم، الأخت، الأخ)، وسيتم التحقيق معه وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وقد وجه مدير عام الشرطة العميد منصور الاكحلي كلمة شكر للمساعد لشؤون الأمن العقيد نبيل الكدهي ولشعبة الفنادق في تحريات البحث الجنائي، والقيادة والسيطرة في إدارة عام الشرطة؛ لجهودهم في تعقب وضبط الجاني بعد أن فشلت عصابة المليشيات في صنعاء من ضبطه.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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