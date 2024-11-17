الليلة وحتى الفجر، زخة شهب الأسديات تزين السماء - أخبار كلمتك

الليلة وحتى الفجر، زخة شهب الأسديات تزين السماء - أخبار كلمتك

خبير عسكري يكشف هدف إسرائيل من قصف "مار إلياس" - أخبار كلمتك

خبير عسكري يكشف هدف إسرائيل من قصف "مار إلياس" - أخبار كلمتك

عاجل:القبض على مرتكب مجزرة صنعاء بهذه المحافظة الشرعية(صورة) - أخبار كلمتك

عاجل:القبض على مرتكب مجزرة صنعاء بهذه المحافظة الشرعية(صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - إطلالات النجوم على ريد كاربت «in camera» بمهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - إطلالات النجوم على ريد كاربت «in camera» بمهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:19 - سعر الذهب الآن.. الاستقرار يسيطر على «الأصفر» وعيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:19 - سعر الذهب الآن.. الاستقرار يسيطر على «الأصفر» وعيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:19 - الدوما: استهداف الأراضي الروسية بأسلحة أمريكية بداية لحرب عالمية ثالثة.. وردنا سيكون فوريا - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:19 - الدوما: استهداف الأراضي الروسية بأسلحة أمريكية بداية لحرب عالمية ثالثة.. وردنا سيكون فوريا - أخبار كلمتك

طن الأولين يرتفع 500 جنيه، أسعار الزيت الخام في الأسواق اليوم - أخبار كلمتك

طن الأولين يرتفع 500 جنيه، أسعار الزيت الخام في الأسواق اليوم - أخبار كلمتك

عبد الظاهر السقا: منتخب الشباب لا يستحق التأهل لأمم إفريقيا بهذا المستوى - أخبار كلمتك

عبد الظاهر السقا: منتخب الشباب لا يستحق التأهل لأمم إفريقيا بهذا المستوى - أخبار كلمتك

باتشيكو يرفض تقسيط غرامة الزمالك - أخبار كلمتك

باتشيكو يرفض تقسيط غرامة الزمالك - أخبار كلمتك

أجهزة الاحتلال الأمنية ترجح بقاء 51 أسيرا في غزة أحياء من أصل 101 - أخبار كلمتك

أجهزة الاحتلال الأمنية ترجح بقاء 51 أسيرا في غزة أحياء من أصل 101 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

سياسي طارق صالح يصدر بيان جديد - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
سياسي طارق صالح يصدر بيان جديد - أخبار كلمتك

سياسي طارق صالح يصدر بيان جديد - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 10:58 مساءً - كلمتك: خاص

 

 


أدان المكتب السياسي للمقاومة الوطنية استمرار جرائم حرب الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وآخرها استهداف مدرسة تابعة لوكالة الأونروا في مخيم الشاطئ، إضافة إلى قصف مخيم النصيرات وبيت لاهيا، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 60 شخصاً بينهم نساء وأطفال وعشرات الجرحى.

وأكد المكتب السياسي في بيان له، مساء الأحد، أن استمرار هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة هي نتيجة الدعم المتواصل للكيان الصهيوني وعدم اتخاذ إجراءات حازمة تلجم العدوان وتنتصر لإرادة المجتمع الدولي.

وجدد المكتب السياسي مطالبته لمجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي بتحمل المسؤولية والتحرك فوراً لوقف الجرائم الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، وضمان حماية الشعب الفلسطيني الأعزل من حرب الإبادة المتواصلة

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

إخترنا لك

توقعات باجواء شديدة البرودة في عدد من المدن اليمنية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق