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مجموعة القطيبي.. خطوة استراتيجية نحو التوسع الإقليمي والدولي - أخبار كلمتك

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مجموعة القطيبي.. خطوة استراتيجية نحو التوسع الإقليمي والدولي - أخبار كلمتك

مجموعة القطيبي.. خطوة استراتيجية نحو التوسع الإقليمي والدولي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 10:58 مساءً - كلمتك/خاص:

كتب الدكتور حسين الملعسي، الرئيس التنفيذي لشركة صيرة للإسمنت، مقالاً أكد فيه أن قرار مجموعة القطيبي الرائدة في مجال المال والأعمال بالتوسع من السوق المحلي المضطرب إلى السوق الإقليمي المستقر يُعد خطوة استراتيجية موفقة.

وأوضح الدكتور الملعسي، أن هذا التوجه سيعزز من مكانة المجموعة إقليمياً وعالمياً، مع ضمان استمرار رسالتها في خدمة المجتمع المحلي، وتوفير الموارد اللازمة لدعم التنمية المستدامة.

نص مقال الدكتور الملعسي:

قرار مجموعة القطيبي الرائدة بالانتقال من السوق المحلي المضطرب إلى السوق الإقليمي المستقر يعكس رؤية استراتيجية بعيدة المدى تسعى إلى ضمان النمو والاستقرار، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه السوق اليمني.

التوجه نحو الاستثمار في السوق السعودي يمثل خطوة نوعية تسهم في تعزيز مكانة المجموعة إقليميًا وعالميًا، مع الالتزام الكامل بأحكام الشريعة الإسلامية التي تُعد ركناً أساسيًا في سياسات المجموعة.

هذا التوسع الخارجي المتوقع لن يكون على حساب رسالتها في خدمة المجتمع المحلي، بل سيعزز قدرتها على توفير الموارد المالية التي تُسهم في تحسين الوضع المحلي ودعم التنمية المجتمعية.

نهنئ قيادة مجموعة القطيبي ممثلة برئيس مجلس إدارتها الشيخ سمير القطيبي، على هذا القرار الحكيم الذي يعكس سعة التفكير والتخطيط الاستراتيجي، ونتمنى لها مزيدًا من النجاحات الباهرة على المستويين المحلي والإقليمي.

د. حسين الملعسي
الرئيس التنفيذي لشركة صيرة للإسمنت

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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