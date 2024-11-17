مجموعة القطيبي.. خطوة استراتيجية نحو التوسع الإقليمي والدولي - أخبار كلمتك

كتب الدكتور حسين الملعسي، الرئيس التنفيذي لشركة صيرة للإسمنت، مقالاً أكد فيه أن قرار مجموعة القطيبي الرائدة في مجال المال والأعمال بالتوسع من السوق المحلي المضطرب إلى السوق الإقليمي المستقر يُعد خطوة استراتيجية موفقة.

وأوضح الدكتور الملعسي، أن هذا التوجه سيعزز من مكانة المجموعة إقليمياً وعالمياً، مع ضمان استمرار رسالتها في خدمة المجتمع المحلي، وتوفير الموارد اللازمة لدعم التنمية المستدامة.

نص مقال الدكتور الملعسي:

قرار مجموعة القطيبي الرائدة بالانتقال من السوق المحلي المضطرب إلى السوق الإقليمي المستقر يعكس رؤية استراتيجية بعيدة المدى تسعى إلى ضمان النمو والاستقرار، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه السوق اليمني.

التوجه نحو الاستثمار في السوق السعودي يمثل خطوة نوعية تسهم في تعزيز مكانة المجموعة إقليميًا وعالميًا، مع الالتزام الكامل بأحكام الشريعة الإسلامية التي تُعد ركناً أساسيًا في سياسات المجموعة.

هذا التوسع الخارجي المتوقع لن يكون على حساب رسالتها في خدمة المجتمع المحلي، بل سيعزز قدرتها على توفير الموارد المالية التي تُسهم في تحسين الوضع المحلي ودعم التنمية المجتمعية.

نهنئ قيادة مجموعة القطيبي ممثلة برئيس مجلس إدارتها الشيخ سمير القطيبي، على هذا القرار الحكيم الذي يعكس سعة التفكير والتخطيط الاستراتيجي، ونتمنى لها مزيدًا من النجاحات الباهرة على المستويين المحلي والإقليمي.

د. حسين الملعسي

الرئيس التنفيذي لشركة صيرة للإسمنت