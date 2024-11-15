العمالقة تتحدث عن التحركات بمحافظة الحديدة - أخبار كلمتك



علق مدير المركز الإعلامي بألوية العمالقة الجنوبية أصيل السقلدي على تحركات مليشيا الحوثي بمحافظة الحديدة



وقال السقلدي في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏انتهاكات مليشيا الحوثي بحق المواطنين وتهجيرهم من منازلهم وتحويلها إلى ثكنات وأنفاق وخنادق وحقول ألغام



وتابع بالقول:ليس للإستعداد لمعركة كما يروج الحوثيين بقدر ماهو أسلوب حوثي لزرع الرعب والخوف في قلوب أبناء مناطق سيطرتهم هروبا من استحقاق شعبي يطلبوه بعد نهبه لحقوقهم المشروعة عشر سنوات

واختتم بالقول:أما في المعارك فأول من يهرب هم قادة ومشرفي الحوثي مهما هجروا من سكان ومهما حفروا من خنادق