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العمالقة تتحدث عن التحركات بمحافظة الحديدة - أخبار كلمتك

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العمالقة تتحدث عن التحركات بمحافظة الحديدة - أخبار كلمتك

العمالقة تتحدث عن التحركات بمحافظة الحديدة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 10:11 مساءً - كلمتك: خاص

 


علق مدير المركز الإعلامي بألوية العمالقة الجنوبية أصيل السقلدي على تحركات مليشيا الحوثي بمحافظة الحديدة


وقال السقلدي في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:
‏انتهاكات مليشيا الحوثي بحق المواطنين وتهجيرهم من منازلهم وتحويلها إلى ثكنات وأنفاق وخنادق وحقول ألغام


وتابع بالقول:ليس للإستعداد لمعركة كما يروج الحوثيين بقدر ماهو أسلوب حوثي لزرع الرعب والخوف في قلوب أبناء مناطق سيطرتهم هروبا من استحقاق شعبي يطلبوه بعد نهبه لحقوقهم المشروعة عشر سنوات

واختتم بالقول:أما في المعارك فأول من يهرب هم قادة ومشرفي الحوثي مهما هجروا من سكان ومهما حفروا من خنادق

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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