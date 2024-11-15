الشرفي : "نايف البكري" اسم ماركة وطنية بالنضال والتضحية وعنوان كبير في صفحات الأبطال - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 09:50 مساءً - كتب نائب الرئيس التنفيذي لصندوق النشء والشباب والرياضة - عدن ، وضاح الشرفي، مقالاً عقب زيارته لوزير الشباب والرياضة نايف صالح البكري للاطمئنان على صحته بعد تعرضه لوعكة صحية أدخل على أثرها إلى أحد مستشفيات العاصمة عدن.

وأشاد الشرفي في مقاله الذي نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) ، بالشخصية الاستثنائية للوزير نايف البكري، ووصفه بأنه "اسم ماركة وطنية بالنضال والتضحية وعنوان كبير في صفحات الأبطال، ومدرسة ينهل ويتعلم منها الأجيال".

وأضاف الشرفي أن البكري "اجتماعي من الطراز الأول"، حيث لا يكل ولا يمل من خدمة الناس والتعاون معهم في كافة مراحل حياته.

وذكر الشرفي أن الوزير البكري قد قاد مديرية المنصورة في فترة صعبة بحنكة وحكمة، وأعاد إليها الهيبة بعد الأزمة السياسية التي مرت بها البلاد، فضلاً عن إسهاماته البارزة في إعادة فتح شوارع المديرية بعد سنوات من الإغلاق.

وفيما يتعلق بمسيرته الوطنية، أشاد الشرفي بدور البكري في المقاومة الجنوبية، حيث كان "مثالاً في النضال والتضحية والاستبسال"، ورفض كل العروض للهروب، بل اختار البقاء بين الناس والعمل على تحقيق الانتصار، مؤكداً أن ذلك كان جزءاً من إيمانه بالحق وحبه لعدن وأهلها.

وتابع الشرفي بالحديث عن إنجازات البكري في مجالي الأمن والخدمات أثناء فترة عمله كمحافظ لعدن، حيث عمل على إعادة الخدمات المتضررة من الحرب بسرعة فائقة، كما ساهم في دعم الجبهات الميدانية واهتم بالجرحى وأسر الشهداء.

كما أكد الشرفي على اهتمام البكري الكبير بالرياضة، حيث أعاد الروح الرياضية للمناطق المحررة، ودعم الأندية الرياضية في مختلف الألعاب، وحرص على تمثيل الوزارة والبلاد في المحافل الخارجية، مما أسهم في تحقيق العديد من الجوائز الدولية والعربية في عهده.

واختتم الشرفي رسالته بتمني الشفاء العاجل للوزير نايف البكري، مشيراً إلى أن دعاء الناس له هو "دليل محبة ورصيد كبير له في قلوبهم"، متمنياً له العودة إلى عمله من جديد في موقع يليق بمقامه الكبير وحبه لوطنه وشعبه.

فيما يلي نص مقال الأستاذ وضاح الشرفي :

نايف البكري..اسم ماركة وطنية بالنضال والتضحية وعنوان كبير في صفحات الابطال ، ومدرسة ينهل ويتعلم منها الاجيال .

نايف البكري اجتماعي من الطراز الاول لا يكل ولا يمل من خدمة الناس والجلوس بينهم والتعاون معهم منذ بداية مراحل حياته ويشهد له بهذا الاف الناس .

نايف البكري المدير الذي قاد أهم مديرية بحنكة وحكمة واخرجها الى بر الامان من أزمة سياسية خانقة مرت فيها البلاد آنذاك ،وأعاد بهجة المديرية وهيبتها وعمل على فتح شوارعها الرئيسية بعد إغلاقها لأعوام حيث كانت مديرية المنصورة هي معقل ثورة الشباب في العاصمة عدن .

نايف البكري الوكيل حيث كان كالشعلة تضيئ في مديريات العاصمة عدن، وخلق توازن عجيب بين الدولة والمواطن الذي سعى لخدمته و شاركه في فرحته وحزنه وحاضر بكل المحافل ومثل المحافظة خير تمثيل بوقت قصير جدا.

نايف البكري رئيس مجلس المقاومة الجنوبية الذي ضرب مثال بالنضال والتضحية والاستبسال والاقدام ورفض العروض والهروب وأصر على البقاء بين الناس وكان يحشد ويلملم الصفوف ويقاتل ايمانا بالحق وحبا في عدن وناسها البسطاء، ولإعادة هيبة الدولة وشرعيتها حتى نال شرف الانتصار وكسر المشروع المجوسي بفضل من الله وتضحية الرجال الابطال معه.

نايف البكري المحافظ الامين ورجل عدن الوفي فقد كان يعمل ليلا بنهار وسخر وقته كله للعمل يدا تعمل على إعادة الخدمات المتضررة من الحرب لإعادة البسمة والروح لعدن وسكانها بوقت قياسي ، ويدا تقاتل وتمد الجبهات بالمحافظات الأخرى بالسلاح والذخيرة والمعونات والمشتقات النفطية من العاصمة عدن فقد إستطاع انذاك احتواء القيادات الميدانية وكان بلسما للجرحى ومشرفا على علاجهم وتسفيرهم وأبا رحيما بأسر الشهداء ومتعهدا لبيوتهم بين الحين والاخر .

الوزير نايف البكري راعي الشباب وصانع الانتصارات وباني نهضة المنشئات الرياضية في زمن الازمات الاقتصادية والاحتقان السياسي، فقد جعل جل تركيزه على اعادة الروح الرياضية في المناطق المحررة ودعم رياضاتها المختلفة وانديتها المتعددة وحرص على تمثيل الوزارة و البلد في المحافل الخارجية ليثبت للمجتمع الخارجي أن بلدنا يتعافى وتمرير رسائل سلام ومحبة للحياة ، كماحصدت الوزارة في عهد قيادته على العديد من الجوائز الدولية والعربية والميداليات الذهبية والفضية.

نايف البكري الرجل الاستثنائي، مدرسة التضحية والكفاح الذي احترم قرارات القيادة السياسية وحرص على النجاح في مهامه الوزارية وفتح بابه للجميع وسخر وقته وجهده ومنصه لمساعدة الاخرين وحلحلت مشاكلهم وترتيب اوضاع بعض القيادات واستخراج استحقاقاتهم وقراراتهم من القيادة العليا.

فلا شبيه له الا المطر أينما وقع نفع غزير العطاء بصمته في كل مكان ومع كل الناس، كريم النفس، شهم المواقف فلا تخلو مؤسسة مدنية او عسكرية من علامة وماركة نايف البكري عليها.

شفاك الله اخي الحبيب ووزيرنا الغالي وما قلق الناس عليك ودعاءهم لك الا دليل محبة ورصيد كبير لك في قلوبهم .

نتمنى لك بكل خطوة سلامة وأن تعود لعملك ومن موقع يليق بمقامك وقلبك الكبير الذي اتسع للجميع .

وضاح الشرفي ..