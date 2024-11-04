مواعيد وشروط استخراج بيان النجاح لطلاب الفرقة الرابعة لخريجي تجارة عين شمس - أخبار كلمتك

مواعيد وشروط استخراج بيان النجاح لطلاب الفرقة الرابعة لخريجي تجارة عين شمس - أخبار كلمتك

وظائف جديدة بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية، خطوات التقديم والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

وظائف جديدة بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية، خطوات التقديم والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

دعا إلى تدمير غزة وقصف إيران، من هو بيت هيجسيث المرشح لمنصب وزير الدفاع الأمريكي - أخبار كلمتك

دعا إلى تدمير غزة وقصف إيران، من هو بيت هيجسيث المرشح لمنصب وزير الدفاع الأمريكي - أخبار كلمتك

من "صقور" الهجرة، ترامب يسمي كريستي نوم لتولي وزارة الأمن الداخلي - أخبار كلمتك

من "صقور" الهجرة، ترامب يسمي كريستي نوم لتولي وزارة الأمن الداخلي - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:41 - ترامب يكشف عن منصب إيلون ماسك في إدارته الجديدة - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:41 - ترامب يكشف عن منصب إيلون ماسك في إدارته الجديدة - أخبار كلمتك

البوستر الأول لفيلم الست بطولة منى زكي - أخبار كلمتك

البوستر الأول لفيلم الست بطولة منى زكي - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في تصفيات كأس الأمم الإفريقية - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في تصفيات كأس الأمم الإفريقية - أخبار كلمتك

ترامب يعين إيلون ماسك وزيرا لوزارة "كفاءة الحكومة" الأمريكية - أخبار كلمتك

ترامب يعين إيلون ماسك وزيرا لوزارة "كفاءة الحكومة" الأمريكية - أخبار كلمتك

زادت للضعف، معلومات الوزراء تكشف قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

زادت للضعف، معلومات الوزراء تكشف قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

بعد تعيينه مديرا لـ سي آي إيه، أبرز 5 معلومات عن جون راتكليف - أخبار كلمتك

بعد تعيينه مديرا لـ سي آي إيه، أبرز 5 معلومات عن جون راتكليف - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

بنك القطيبي الإسلامي يُعلن عن إطلاق خدمة تحويل الأموال بين الإمارات واليمن - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بنك القطيبي الإسلامي يُعلن عن إطلاق خدمة تحويل الأموال بين الإمارات واليمن - أخبار كلمتك

بنك القطيبي الإسلامي يُعلن عن إطلاق خدمة تحويل الأموال بين الإمارات واليمن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 08:31 مساءً - كلمتك/خاص:

أعلن بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر عن إطلاق خدمة جديدة لتحويل الأموال بين دولة الإمارات العربية المتحدة واليمن، بالتعاون مع شركة رضا الأنصاري.

وتأتي هذه الخدمة في إطار سعي بنك القطيبي لتلبية احتياجات عملائه وتسهيل المعاملات المالية عبر شبكة "لحظات" التي تضم أكثر من 4600 نقطة خدمة موزعة في جميع المحافظات اليمنية.

وفي تصريح له، أكد الأستاذ عبدالسلام الوردي، الرئيس التنفيذي لبنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر، أن هذه الخدمة الجديدة تجسد التزام البنك بتقديم حلول مالية آمنة ومتطورة تلبي احتياجات عملائه، وأضاف: "نحن في بنك القطيبي نسعى باستمرار لتقديم خدمات تلبي تطلعات عملائنا وتسهم في تيسير حياتهم المالية" مشيراً إلى أن هذه الخدمة ستسهم في تعزيز الروابط المالية بين الإمارات واليمن، وتوفر تجربة تحويل سهلة وسريعة لعملائنا أينما كانوا.

وسوف تمكن هذه الخدمة العملاء من إرسال واستلام الأموال بسرعة وسهولة، مما يعزز التواصل المالي بين البلدين ويزيد من ثقة العملاء في الخدمات المصرفية الآمنة والمريحة التي يوفرها البنك.

وتتيح هذه الخدمة للعملاء إمكانية إرسال واستلام الأموال بسرعة وسهولة، مما يسهم في تعزيز التواصل المالي بين البلدين ويعزز ثقة العملاء في الخدمات المصرفية الآمنة والمريحة التي يوفرها البنك.

ويمكن للراغبين في الاستفادة من الخدمة زيارة الرابط qtbbank.com/branches، أو التوجه إلى أقرب فرع من شبكة "لحظات" أو الاتصال بالرقم المجاني 8009999 للحصول على المزيد من المعلومات.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

أخبار ذات صلة

0 تعليق