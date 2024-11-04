بنك القطيبي الإسلامي يُعلن عن إطلاق خدمة تحويل الأموال بين الإمارات واليمن - أخبار كلمتك

أعلن بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر عن إطلاق خدمة جديدة لتحويل الأموال بين دولة الإمارات العربية المتحدة واليمن، بالتعاون مع شركة رضا الأنصاري.

وتأتي هذه الخدمة في إطار سعي بنك القطيبي لتلبية احتياجات عملائه وتسهيل المعاملات المالية عبر شبكة "لحظات" التي تضم أكثر من 4600 نقطة خدمة موزعة في جميع المحافظات اليمنية.

وفي تصريح له، أكد الأستاذ عبدالسلام الوردي، الرئيس التنفيذي لبنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر، أن هذه الخدمة الجديدة تجسد التزام البنك بتقديم حلول مالية آمنة ومتطورة تلبي احتياجات عملائه، وأضاف: "نحن في بنك القطيبي نسعى باستمرار لتقديم خدمات تلبي تطلعات عملائنا وتسهم في تيسير حياتهم المالية" مشيراً إلى أن هذه الخدمة ستسهم في تعزيز الروابط المالية بين الإمارات واليمن، وتوفر تجربة تحويل سهلة وسريعة لعملائنا أينما كانوا.

وسوف تمكن هذه الخدمة العملاء من إرسال واستلام الأموال بسرعة وسهولة، مما يعزز التواصل المالي بين البلدين ويزيد من ثقة العملاء في الخدمات المصرفية الآمنة والمريحة التي يوفرها البنك.

وتتيح هذه الخدمة للعملاء إمكانية إرسال واستلام الأموال بسرعة وسهولة، مما يسهم في تعزيز التواصل المالي بين البلدين ويعزز ثقة العملاء في الخدمات المصرفية الآمنة والمريحة التي يوفرها البنك.

ويمكن للراغبين في الاستفادة من الخدمة زيارة الرابط qtbbank.com/branches، أو التوجه إلى أقرب فرع من شبكة "لحظات" أو الاتصال بالرقم المجاني 8009999 للحصول على المزيد من المعلومات.