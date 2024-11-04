طارق صالح يغادر اثر الاصابة البالغة والكشف عن حقيقة قيام حراسته بقتل المواطن الذي صدمه - أخبار كلمتك

غادر نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح اليوم، الوطن لإجراء عملية جراحية.



وتأتي مغادرة العميد طارق صالح بعد ان تفقد مرافقيه والمدنيين المصابين في الحادث المروري في مستشفى 2 ديسمبر والمستشفى السعودي الميداني في المخا.



ووجه العميد طارق دائرة الخدمات الطبية في المقاومة الوطنية تقديم كافة الراعية للمواطن المصاب وعائلته المكونة من خمسة أفراد.



وكان موكب العميد طارق صالح تعرض، الأحد، لحادث سير، حيث أُصيب النائب بكسر في الكتف، فيما أصيب أحد مرافقيه بكسر في يده، بالإضافة إلى إصابة سائق وعائلته بعد اصطدام مركبتهم بثلاث سيارات من الموكب.

