قال الناشط عبدالله الرويشان:احتمال اعلان قرارات تغييرات جذرية بصنعاء لرؤساء وقيادات ومدراء عموم الهيئات والمؤسسات الحكومية بداية العام الجديد
ياتي ذلك فيما تشهد صنعاء اعمال فساد كبيرة داخل الوزارات الحوثية فيما المجاعة تفتك باهالي صنعاء
الرويشان:تغييرات جذرية كبيرة قادمة بصنعاء بهذا الموعد - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 12:38 مساءً - كلمتك/خاص:
قال الناشط عبدالله الرويشان:احتمال اعلان قرارات تغييرات جذرية بصنعاء لرؤساء وقيادات ومدراء عموم الهيئات والمؤسسات الحكومية بداية العام الجديد
قال الناشط عبدالله الرويشان:احتمال اعلان قرارات تغييرات جذرية بصنعاء لرؤساء وقيادات ومدراء عموم الهيئات والمؤسسات الحكومية بداية العام الجديد
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