صدور قرار بحظر انشطة هؤلاء بعدن - أخبار كلمتك

وجه ‏مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل - عدن، نقابة الصحفيين اليمنيين، بايقاف نشاط الاتحادات النقابية الغير مصرح لها من الوزارة في العاصمة المؤقتة عدن.

وقال مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية و العمل- عدن، محمد حمود احمد في وثيقة وجهها لنقابة الصحفيين اليمنيين ان عليهم ايقاف نشاط الاتحادات النقابية الغير مصرح لها من الوزارة في العاصمة عدن حتى يتم ترتيب وضعهم القانوني.

وجاء في الوثيقة:



‏الإخوة | نقابة الصحفيين اليمنيين

‎الموضوع ايقاف الاتحادات النقابية الغير مصرح لها من الوزارة



‏في البداية نهديكم أطيب التحايا و إشارة إلى الموضوع اعلاه و بناء على مذكرة معالي وزير الشؤون الاجتماعية و العمل رقم 2024/889 بتاريخ 21 / 8/ 2024 بشان إيقاف الاتحادات النقابية الغير مصرح لها من الوزارة و التي لم تقوم بتصحيح وضعها القانوني منذ إعلان عدن عاصمة البلاد ولم تستجيب لدعوات نقل مقراتها الرئيسية وإجراء الدورة الانتخابية وفقاً لنصوص القانون و بإشراف الوزارة و مكاتبها في المحافظات وتمارس نشاطها في المحافظات المحررة بصورة غير مشروعة ( مرفق صورة من مذكرة الوزير )



‎وعليه يتم إيقاف أي أنشطة لنقابتكم في العاصمة عدن حتي يتم ترتيب وضعكم القانوني .



‎‏والله الموفق.

‏د / محمد حمود احمد



مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية و العمل- عدن