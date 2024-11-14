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بينما اقتصاد البلد ينهار.. وزير النقل يشارك بورشة دولية بشان الهيدروجين الاخضر - أخبار كلمتك

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بينما اقتصاد البلد ينهار.. وزير النقل يشارك بورشة دولية بشان الهيدروجين الاخضر - أخبار كلمتك

بينما اقتصاد البلد ينهار.. وزير النقل يشارك بورشة دولية بشان الهيدروجين الاخضر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 11:55 مساءً - كلمتك/خاص:

يستمر الوزراء بالمشاركات الخارجية الغير هامة بمخالفة صريحة لقرار رئيس الوزراء بعدم سفر الوزراء للمشاركات بالدورات والورش.
بينما اقتصاد البلد ينهار لم تتوقف سفريات وزراءه حيث شارك وزير النقل في ورشة العمل حول الهيدروجين الأخضر بالإسكندرية

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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