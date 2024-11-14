يستمر الوزراء بالمشاركات الخارجية الغير هامة بمخالفة صريحة لقرار رئيس الوزراء بعدم سفر الوزراء للمشاركات بالدورات والورش.
بينما اقتصاد البلد ينهار لم تتوقف سفريات وزراءه حيث شارك وزير النقل في ورشة العمل حول الهيدروجين الأخضر بالإسكندرية
بينما اقتصاد البلد ينهار.. وزير النقل يشارك بورشة دولية بشان الهيدروجين الاخضر - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 11:55 مساءً - كلمتك/خاص:
يستمر الوزراء بالمشاركات الخارجية الغير هامة بمخالفة صريحة لقرار رئيس الوزراء بعدم سفر الوزراء للمشاركات بالدورات والورش.
يستمر الوزراء بالمشاركات الخارجية الغير هامة بمخالفة صريحة لقرار رئيس الوزراء بعدم سفر الوزراء للمشاركات بالدورات والورش.
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