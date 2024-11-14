افادت مصادر بان ضغوطات تقوم بها شخصيات كبيرة تهدف الى تسليم فندق عدن الشهير الى متنفذين.
بحسب مصادر فان المتنفذين يريدون اخذ فندق عدن مقابل اعادة ترميمه.
وابدى ناشطون من تعرض فندق عدن العريق لعملية السيطرة عليها من قبل المتنفذين
ضغوطات للسيطرة على اعرق واشهر فندق في عدن - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 11:39 مساءً - كلمتك/خاص:
افادت مصادر بان ضغوطات تقوم بها شخصيات كبيرة تهدف الى تسليم فندق عدن الشهير الى متنفذين.
افادت مصادر بان ضغوطات تقوم بها شخصيات كبيرة تهدف الى تسليم فندق عدن الشهير الى متنفذين.
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