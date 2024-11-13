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بحضور اللواء الشعيبي... المئات يشيعون جثمان مدير مصلحة الدفاع المدني بالعاصمة عدن الى مثواه الأخير - أخبار كلمتك

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بحضور اللواء الشعيبي... المئات يشيعون جثمان مدير مصلحة الدفاع المدني بالعاصمة عدن الى مثواه الأخير - أخبار كلمتك

بحضور اللواء الشعيبي... المئات يشيعون جثمان مدير مصلحة الدفاع المدني بالعاصمة عدن الى مثواه الأخير - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 05:26 مساءً - كلمتك/خاص:

شيّع المئات من المواطنين وقادة وضباط شرطة العاصمة عدن، اليوم الأربعاء، جثمان النقيب سلطان سالم مجاهد مدير عام مصلحة الدفاع المدني بشرطة العاصمة عدن بعد وفاته فجر اليوم إثر ذبحة صدرية مفاجئة .

حيث انطلق موكب تشييع جثمان الفقيد سلطان مجاهد بعد الصلاة عليه في مسجد الفردوس، ونقله إلى مقبرة دار سعد، يتقدمهم في الموكب مدير أمن العاصمة عدن اللواء مطهر الشعيبي ونائب مدير الأمن العميد أبوبكر جبر، وعدد من قادة الشرط والضباط وأهالي وذوي ومحبي الفقيد وجمع غفور من المواطنين.

وثمن اللواء الشعيبي مناقب وادوار الفقيد النقيب سلطان مجاهد في إدارة مصلحة الدفاع المدني واسهاماته الوطنية في ثثبيت الأمن والسلامة داخل العاصمة عدن والتي ستظل حاضرة في وجدان زملاءه ومحبيه، مؤكدًا ان رحيله خسارة فادحة على شرطة أمن العاصمة عدن والوطن بشكل عام.

.المكتب_الإعلامي_إدارة_أمن_عدن

الأربعاء 13 نوفمبر  2024

الموقع الرسمي للقوات المسلحة الجنوبية
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هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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