بحضور اللواء الشعيبي... المئات يشيعون جثمان مدير مصلحة الدفاع المدني بالعاصمة عدن الى مثواه الأخير - أخبار كلمتك

شيّع المئات من المواطنين وقادة وضباط شرطة العاصمة عدن، اليوم الأربعاء، جثمان النقيب سلطان سالم مجاهد مدير عام مصلحة الدفاع المدني بشرطة العاصمة عدن بعد وفاته فجر اليوم إثر ذبحة صدرية مفاجئة .

حيث انطلق موكب تشييع جثمان الفقيد سلطان مجاهد بعد الصلاة عليه في مسجد الفردوس، ونقله إلى مقبرة دار سعد، يتقدمهم في الموكب مدير أمن العاصمة عدن اللواء مطهر الشعيبي ونائب مدير الأمن العميد أبوبكر جبر، وعدد من قادة الشرط والضباط وأهالي وذوي ومحبي الفقيد وجمع غفور من المواطنين.

وثمن اللواء الشعيبي مناقب وادوار الفقيد النقيب سلطان مجاهد في إدارة مصلحة الدفاع المدني واسهاماته الوطنية في ثثبيت الأمن والسلامة داخل العاصمة عدن والتي ستظل حاضرة في وجدان زملاءه ومحبيه، مؤكدًا ان رحيله خسارة فادحة على شرطة أمن العاصمة عدن والوطن بشكل عام.

.المكتب_الإعلامي_إدارة_أمن_عدن

الأربعاء 13 نوفمبر 2024

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