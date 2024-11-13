عاجل:مدينة تتحول الى ساحة حرب وسقوط قتلى وجرحى - أخبار كلمتك

شهدت مدينة بيحان بمحافظة شبوة مشاهد دموية بعد اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة بين قبيلتي آل البحري وآل دهمر، حيث تم استخدام الأسلحة الثقيلة.

وأدى هذا الهجوم، الذي نفذته قبيلة آل البحري ضد آل دهمر، إلى مقتل اثنين من قبيلة دهمر وإصابة آخر، بالإضافة إلى إصابة أحد أفراد آل البحري، ما أشعل حالة من التوتر والاستياء في الشارع الشبواني.