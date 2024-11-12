اقدمت قوات عسكرية على اقتحام محل لبيع الاواني المنزلية واعتقال العاملين في عتق بشبوة
وقال مواطنون لكريتر سكاي:اقدمت قوات عسكرية اليوم على اقتحام محل لبيع الاواني المنزلية بشاريع الثلاثين بعتق واعتقال العاملين فيه.
واضافوا:اعتقال العمال جاء بسبب وجود دينه موقفه بالغلط بالشارع جاء المرور وطالب بابعادها واخبروه بانها عاطل حيث اكد بانه بيسحبها الى المرور وهم وافقوا على ذلك.
واختتموا:وصادف مرور شخص مرتدي زي مدني قام بسب العمال وقاموا وتعاركوا معه وذهب وجاء بجنود وطقم وقاموا بضرب العمال واعتقالهم.
قوات عسكرية تداهم محل لبيع الاواني المنزلية وتعتقل العاملين فيه وتعتدي عليهم - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 04:45 مساءً - كلمتك/خاص:
اقدمت قوات عسكرية على اقتحام محل لبيع الاواني المنزلية واعتقال العاملين في عتق بشبوة
اقدمت قوات عسكرية على اقتحام محل لبيع الاواني المنزلية واعتقال العاملين في عتق بشبوة
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