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عاجل:تدشين صرف التسوية عبر هذا البنك - أخبار كلمتك

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عاجل:تدشين صرف التسوية عبر هذا البنك - أخبار كلمتك

عاجل:تدشين صرف التسوية عبر هذا البنك - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 04:24 مساءً - كلمتك/خاص:

افاد الدكتور عبده المعطري ببدا صرف التسوية للمسرحين بالداخلية والامن السياسي.
وقال الدكتور المعطري:تسوية الداخلية والأمن السياسي على الاخوه المستفيدين من التسويه التوجه الى فروع بنك القطيبي  لاستلام تسوية شهر 9 للذين استلموا المره السابقة.
واضاف:و9,8,7,6 للذين لم يستلموا المره السابقه 
ممن تم تصحيح أسمائهم 
 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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