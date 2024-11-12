افاد الدكتور عبده المعطري ببدا صرف التسوية للمسرحين بالداخلية والامن السياسي.
وقال الدكتور المعطري:تسوية الداخلية والأمن السياسي على الاخوه المستفيدين من التسويه التوجه الى فروع بنك القطيبي لاستلام تسوية شهر 9 للذين استلموا المره السابقة.
واضاف:و9,8,7,6 للذين لم يستلموا المره السابقه
ممن تم تصحيح أسمائهم
عاجل:تدشين صرف التسوية عبر هذا البنك - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 04:24 مساءً - كلمتك/خاص:
افاد الدكتور عبده المعطري ببدا صرف التسوية للمسرحين بالداخلية والامن السياسي.
افاد الدكتور عبده المعطري ببدا صرف التسوية للمسرحين بالداخلية والامن السياسي.
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