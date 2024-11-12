اول ظهور للوزير البكري عقب تعرضه لذبحة صدرية بعدن قبل قليل - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 04:24 مساءً - كلمتك/خاص:
في اول ظهور له طمئن الوزير نايف البكري محبيه قبل قليل بانه بحالة مستقرة عقب تعرضه لذبحة صدرية.
في اول ظهور له طمئن الوزير نايف البكري محبيه قبل قليل بانه بحالة مستقرة عقب تعرضه لذبحة صدرية.
واجرى وزير الشباب والرياضة عملية دعامتين قبل ايام باحدى المستشفيات في عدن.
وبحسب مقربون من الوزير البكري لكريتر سكاي فان صحته مستقرة ويتماثل للشفاء .
وتتمنى هيئة تحرير كلمتك بان يمن الله بالشفاء العاجل لمعالي الوزير البكري وان يعود بالصحة والسلامة لاهله ومحبيه.
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