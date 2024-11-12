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صحفي ينشر صورة لزوجته ويثير جدلا واسعا - أخبار كلمتك

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صحفي ينشر صورة لزوجته ويثير جدلا واسعا - أخبار كلمتك

صحفي ينشر صورة لزوجته ويثير جدلا واسعا - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 11:35 صباحاً - كلمتك/ خاص

طالبت نقابة الصحفيين اليمنيين، أمس الاثنين السلطة المحلية في محافظة تعز بتوفير الحماية للصحفية هبة التبعي وزوجها الكاتب صلاح الواسعي، بعد تعرضهما لحملة تحريض واسعة على خلفية نشر صورة لهما على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وصلت إلى حد التهديد بالقتل.

وقالت النقابة في بيان لها إن فرعها في تعز تلقى بلاغا يفيد بتعرض الصحفية و زوجها لتهديدات مباشرة من أحد أشقائها، الذي يعمل ضابطًا في الأمن المركزي التابع للحكومة المعترف بها دوليا.

وأكدت النقابة أن الصحفية وزوجها اضطرا المغادرة منزلهما في مدينة تعز والانتقال إلى مكان آمن بسبب هذه التهديدات، وأعربت عن استنكارها لهذه الحملة الموجهة ضد الحريات الشخصية، داعية الأجهزة الأمنية في المحافظة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الصحفية وزوجها من أي خطر يهدد سلامتهما.

وشددت النقابة على أن هذه الحادثة تمثل مؤشرا خطيرًا على تزايد تهديدات الصحفيين في اليمن، مطالبة السلطات بالتدخل السريع لوضع حد لهذا الوضع وتأمين حقوق الصحفيين والحفاظ على حرياتهم.

 

 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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