صحفي ينشر صورة لزوجته ويثير جدلا واسعا - أخبار كلمتك

طالبت نقابة الصحفيين اليمنيين، أمس الاثنين السلطة المحلية في محافظة تعز بتوفير الحماية للصحفية هبة التبعي وزوجها الكاتب صلاح الواسعي، بعد تعرضهما لحملة تحريض واسعة على خلفية نشر صورة لهما على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وصلت إلى حد التهديد بالقتل.

وقالت النقابة في بيان لها إن فرعها في تعز تلقى بلاغا يفيد بتعرض الصحفية و زوجها لتهديدات مباشرة من أحد أشقائها، الذي يعمل ضابطًا في الأمن المركزي التابع للحكومة المعترف بها دوليا.

وأكدت النقابة أن الصحفية وزوجها اضطرا المغادرة منزلهما في مدينة تعز والانتقال إلى مكان آمن بسبب هذه التهديدات، وأعربت عن استنكارها لهذه الحملة الموجهة ضد الحريات الشخصية، داعية الأجهزة الأمنية في المحافظة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الصحفية وزوجها من أي خطر يهدد سلامتهما.

وشددت النقابة على أن هذه الحادثة تمثل مؤشرا خطيرًا على تزايد تهديدات الصحفيين في اليمن، مطالبة السلطات بالتدخل السريع لوضع حد لهذا الوضع وتأمين حقوق الصحفيين والحفاظ على حرياتهم.