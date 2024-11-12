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تراكم الشاحنات وتأخير إجراءات التصدير في منفذ الوديعة البري - أخبار كلمتك

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تراكم الشاحنات وتأخير إجراءات التصدير في منفذ الوديعة البري - أخبار كلمتك

تراكم الشاحنات وتأخير إجراءات التصدير في منفذ الوديعة البري - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 10:46 صباحاً - كلمتك/ خاص

تشهد ساحة منفذ الوديعة السعودي تراكم مئات الشاحنات المحملة بالأسماك، حيث توقفت لليوم السادس على التوالي دون استكمال إجراءات دخولها للتصدير ، ولم يتضح حتى الآن سبب هذا التأخير، مما أثار قلق السائقين والمصدرين بشأن تأثير ذلك على جودة البضائع وإمكانية خسائر مالية كبيرة.

وقد أعرب السائقون عن قلقهم البالغ من نفاد مخزون الديزل المخصص لتبريد الشحنات، مما يهدد الأسماك بالتلف والخسائر الاقتصادية الكبيرة.

مناشدين الجهات المختصة بالتدخل العاجل لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإنهاء معاناتهم، حرصاً على حماية بضائعهم وضمان سلامتها.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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