تراكم الشاحنات وتأخير إجراءات التصدير في منفذ الوديعة البري - أخبار كلمتك

تشهد ساحة منفذ الوديعة السعودي تراكم مئات الشاحنات المحملة بالأسماك، حيث توقفت لليوم السادس على التوالي دون استكمال إجراءات دخولها للتصدير ، ولم يتضح حتى الآن سبب هذا التأخير، مما أثار قلق السائقين والمصدرين بشأن تأثير ذلك على جودة البضائع وإمكانية خسائر مالية كبيرة.

وقد أعرب السائقون عن قلقهم البالغ من نفاد مخزون الديزل المخصص لتبريد الشحنات، مما يهدد الأسماك بالتلف والخسائر الاقتصادية الكبيرة.

مناشدين الجهات المختصة بالتدخل العاجل لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإنهاء معاناتهم، حرصاً على حماية بضائعهم وضمان سلامتها.