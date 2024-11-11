تحذير من موجة برد قادمة تضرب عدد من المحافظات - أخبار كلمتك

يبدواط أن طقس في اليمن هوا أيضاً متقلب كما تقلب سياسة البلد، والأحداث السريعه المتتالية، وكما حذر العالم الفلكي اليمني احمد الجوبي بأن هناك كتله هوائيه بارده ستضرب عدد من المحافظات اليمنية التي ستتعرض لموجة الهواء البارده.

وقد حدد الفلكي اليمني الجوبي بأن موجة الهواء البارده ستكون أشد مما نحن فيه. صنعاء وعدن وإب والبيضاء هي المحافظات التي يتوقع الجوبي بأنها سوف تتعرض لها موجة البرد وتبدأ من يوم الجمعة القادم 15 نوفمبر .

وأشار الجوبي إلى أن الكتلة ستمتد إلى باقي المحافظات تدريجياً، إلى يوم 18من نفس الشهر الجاري .

فيجب أخذ الحيطة والحذر من هذه الكتله الهوائيه البارده، وعدم التعرض للهواء البارد وخصوصاً الاطفال والكبار في سن ، كما يجب الاكثر من اكل الحلويات، وشرب المشروبات الساخنة، وتغطيه الأطراف جيداً.



رضوان الدودحي