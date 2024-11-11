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تحذير من موجة برد قادمة تضرب عدد من المحافظات - أخبار كلمتك

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تحذير من موجة برد قادمة تضرب عدد من المحافظات - أخبار كلمتك

تحذير من موجة برد قادمة تضرب عدد من المحافظات - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 07:19 مساءً - كلمتك/خاص:

يبدواط أن طقس في اليمن هوا أيضاً متقلب كما تقلب سياسة البلد، والأحداث السريعه المتتالية، وكما حذر العالم الفلكي اليمني احمد الجوبي بأن هناك كتله هوائيه بارده ستضرب عدد من المحافظات اليمنية التي ستتعرض لموجة الهواء البارده.

وقد حدد الفلكي اليمني الجوبي بأن موجة الهواء البارده ستكون أشد مما نحن فيه. صنعاء وعدن وإب والبيضاء هي المحافظات التي يتوقع الجوبي بأنها سوف تتعرض لها موجة البرد وتبدأ من يوم الجمعة القادم 15 نوفمبر .

وأشار الجوبي إلى أن الكتلة ستمتد إلى باقي المحافظات تدريجياً، إلى يوم  18من نفس الشهر الجاري .

فيجب أخذ الحيطة والحذر من هذه الكتله الهوائيه البارده، وعدم التعرض للهواء البارد وخصوصاً الاطفال والكبار في سن ، كما يجب الاكثر من اكل الحلويات، وشرب المشروبات الساخنة، وتغطيه الأطراف جيداً.


رضوان الدودحي

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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