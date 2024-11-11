ضحيتها 229 شهيدًا ومصابًا، جيش الاحتلال يرتكب 7 مجازر بغزة خلال 24 ساعة - أخبار كلمتك

ضحيتها 229 شهيدًا ومصابًا، جيش الاحتلال يرتكب 7 مجازر بغزة خلال 24 ساعة - أخبار كلمتك

الديوان الأميري بالكويت يصدر قرارًا عاجلًا بشأن رئيس الحرس الوطني - أخبار كلمتك

الديوان الأميري بالكويت يصدر قرارًا عاجلًا بشأن رئيس الحرس الوطني - أخبار كلمتك

المكتبة المركزية بجامعة حلوان تنظم لقاءً توعويًا حول خدمات الطلاب ذوي الإعاقة - أخبار كلمتك

المكتبة المركزية بجامعة حلوان تنظم لقاءً توعويًا حول خدمات الطلاب ذوي الإعاقة - أخبار كلمتك

أمين عام المهن الطبية يكشف آخر تطورات أزمة التصالح في العيادات الخاصة - أخبار كلمتك

أمين عام المهن الطبية يكشف آخر تطورات أزمة التصالح في العيادات الخاصة - أخبار كلمتك

منال عوض: تعزيز التعاون مع الصين في الطاقة المتجددة وصناعة السيارات الكهربائية - أخبار كلمتك

منال عوض: تعزيز التعاون مع الصين في الطاقة المتجددة وصناعة السيارات الكهربائية - أخبار كلمتك

طرح أول بوستر وتريلر رسمي لفيلم "Mission Impossible 8" - أخبار كلمتك

طرح أول بوستر وتريلر رسمي لفيلم "Mission Impossible 8" - أخبار كلمتك

عدد حلقات مسلسل باسورد، بطولة شاهين وآية سماحة - أخبار كلمتك

عدد حلقات مسلسل باسورد، بطولة شاهين وآية سماحة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «خلصتني».. جنات تكشف عن أحدث أعمالها الغنائية |صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «خلصتني».. جنات تكشف عن أحدث أعمالها الغنائية |صورة - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:09 - مدبولي: مصر دفعت ما يقرب 80% مستحقات بالعملة الأجنبية لشركات النفط العالمية - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:09 - مدبولي: مصر دفعت ما يقرب 80% مستحقات بالعملة الأجنبية لشركات النفط العالمية - أخبار كلمتك

«المالُ العَامُّ وَحُرْمةُ التَّعَدِّي عَلَيْهِ.. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة - أخبار كلمتك

«المالُ العَامُّ وَحُرْمةُ التَّعَدِّي عَلَيْهِ.. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

مواطن يقدم على قتل شقيقه في لحج - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مواطن يقدم على قتل شقيقه في لحج - أخبار كلمتك

مواطن يقدم على قتل شقيقه في لحج - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 05:34 صباحاً - كلمتك/

تمكن ضابط امن جبهة كرش النقيب صالح محسن العامري من القبض على المدعو علي محمود عبدلله صالح من اهالي منطقة عبر لسلوم بلحج والمتهم بقتل اخيه رياض محمود عبدلله صالح الاحد وفراره الى جهة مجهولة ..

وصرح ضابط امن جبهة كرش النقيب صالح محسن العامري انه وتحديدا بعد صلاة العشاء وفي مسجد كرش لوحظ شخص غريب ويثير الشك،ويحمل مخزن ذخيرة سلاح آلي، موضحا انه وبعد سؤاله واستجوابه بدى عليه الإرباك والتعلثم،وهو ما حداء بضابط امن جبهة كرش بالقبض عليه وحجزه في سجن ادارة أمن كرش..

واكد النقيب صالح العامري انه وبعد تلقي البلاغ العملياتي من المحافظة عن الشخص المطلوب المتهم بقتل اخيه في منطقة عبر لسلوم بلحج سوف يتم تسليمه الى الجهات المختصة بالمحافظة لمتابعة الإجراءآت.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

إنهيار جديد مدوي للريال اليمني في عدن - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق