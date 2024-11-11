مواطن يقدم على قتل شقيقه في لحج - أخبار كلمتك

تمكن ضابط امن جبهة كرش النقيب صالح محسن العامري من القبض على المدعو علي محمود عبدلله صالح من اهالي منطقة عبر لسلوم بلحج والمتهم بقتل اخيه رياض محمود عبدلله صالح الاحد وفراره الى جهة مجهولة ..

وصرح ضابط امن جبهة كرش النقيب صالح محسن العامري انه وتحديدا بعد صلاة العشاء وفي مسجد كرش لوحظ شخص غريب ويثير الشك،ويحمل مخزن ذخيرة سلاح آلي، موضحا انه وبعد سؤاله واستجوابه بدى عليه الإرباك والتعلثم،وهو ما حداء بضابط امن جبهة كرش بالقبض عليه وحجزه في سجن ادارة أمن كرش..

واكد النقيب صالح العامري انه وبعد تلقي البلاغ العملياتي من المحافظة عن الشخص المطلوب المتهم بقتل اخيه في منطقة عبر لسلوم بلحج سوف يتم تسليمه الى الجهات المختصة بالمحافظة لمتابعة الإجراءآت.