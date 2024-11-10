اول تحرك للسعودية عقب مقتل جنودها في سيئون - أخبار كلمتك

أفادت وزارة الدفاع السعودية، بأن قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد السلمان، استقبل اليوم، عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي.

يأتي ذلك في أول لقاء وتحرك رسمي معلن رفيع المستوى للجانبين اليمني والسعودي، عقب الاعتداء الغادر الذي طال ضباط سعوديين في معسكر تدريب بمدينة سيئون في محافظة حضرموت الجمعة.

وذكرت الدفاع السعودية، أنه "جرى خلال الاستقبال بحث أوجه التعاون المشترك واستمرار الدعم المتواصل الذي تقدمه قيادة القوات المشتركة لتحقيق الأمن للشعب اليمني الشقيق".

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الاعلى للقوات المسلحة، نعى باسمه واعضاء المجلس والحكومة، استشهاد ضابط وضابط صف من القوات السعودية الشقيقه المشاركة في قوات تحالف دعم الشرعية باعتداء ارهابي غادر اسفر ايضا عن اصابة ضابط من قوات التحالف بمدينة سيئون بمحافظة حضرموت.

وجاء في بيان صادر عن مكتب القائد الاعلى للقوات المسلحة، ان الاعتداء الاجرامي الذي اقدم على ارتكابه مساء الجمعة، احد الجنود المنتسبين لقوات المنطقة العسكرية الاولى يعد عملا ارهابيا جبانا، لايمثل الشرفاء من منتسبي القوات المسلحة اليمنية الذين يقدرون الدور العظيم للاشقاء في قوات تحالف دعم الشرعية وتضحياتهم الجسيمة الى جانب الشعب اليمني، وتطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، وتخفيف معاناته الانسانية، واسقاط انقلاب المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني.

واكد البيان صدور توجيهات القائد الاعلى للقوات المسلحة بضبط الجاني، واجراء التحقيقات في الجريمة بالتنسيق مع قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، واتخاذ الاجراءات اللازمة على مختلف المستويات.

واعرب القائد الاعلى عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي وأقارب الشهيدين، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبلهما من الشهداء الأبرار، وأن يمُن على المصاب بالشفاء العاجل.

