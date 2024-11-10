شاهد بالصور .. الرئيس العليمي يصل الرياض للمشاركة في هذا الأمر - أخبار كلمتك

وصل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الأحد إلى الرياض للمشاركة في أعمال قمة المتابعة العربية الإسلامية المشتركة التي دعت إليها المملكة العربية السعودية الشقيقة للبحث في تداعيات استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، والجمهورية اللبنانية، وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة.

وكان في استقبال فخامة الرئيس بمطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين المنطقة، ومدير شرطة المنطقة المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

وفي تصريح أعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وأعضاء المجلس، عن عظيم تقديره للأشقاء في المملكة بقيادة اخيه خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز على الدعوة الكريمة لهذه القمة التي تنعقد في ظروف سياسية وأمنية بالغة التعقيد.

وأثنى فخامة الرئيس على حسن الإعداد والتحضير الجيد لأعمال قمة المتابعة العربية الاسلامية، تأكيدا لدور الأشقاء في المملكة العربية السعودية الرائد في خدمة التضامن العربي والإسلامي، والانتصار لقضية الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ويضم وفد الجمهورية اليمنية إلى القمة، مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني.

