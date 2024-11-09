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يحدث الآن .. اعمال تفريغ الأوزان الزائدة في العلم بأبين - أخبار كلمتك

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يحدث الآن .. اعمال تفريغ الأوزان الزائدة في العلم بأبين - أخبار كلمتك

يحدث الآن .. اعمال تفريغ الأوزان الزائدة في العلم بأبين - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 9 نوفمبر 2024 01:19 مساءً - كلمتك/ خاص

تجري في هذه اللحظات أعمال تفريغ الأوزان الزائدة والمخالفة للقانون من قبل الفرق الفنية التابعة لمحطة الوزن المحوري في #العلم بمحافظة #أبين.

تهدف هذه الأعمال إلى حماية #الطرقات من التهالك الذي قد ينجم عن الحمولات الزائدة، مما يسهم في الحفاظ على سلامة #البنية_التحتية للطرق وضمان سلامة حركة المرور.

تعتبر هذه الإجراءات ضرورية للحفاظ على جودة الطرق وتقليل الأضرار التي قد تسببها الشاحنات التي تحمل أوزانًا تفوق الحدود المسموح بها. من خلال هذه العمليات، يتمكن المسؤولون من ضبط المخالفات وتحسين مستوى الأمان على الطرقات.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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