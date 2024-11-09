يحدث الآن .. اعمال تفريغ الأوزان الزائدة في العلم بأبين - أخبار كلمتك

تجري في هذه اللحظات أعمال تفريغ الأوزان الزائدة والمخالفة للقانون من قبل الفرق الفنية التابعة لمحطة الوزن المحوري في #العلم بمحافظة #أبين.

تهدف هذه الأعمال إلى حماية #الطرقات من التهالك الذي قد ينجم عن الحمولات الزائدة، مما يسهم في الحفاظ على سلامة #البنية_التحتية للطرق وضمان سلامة حركة المرور.

تعتبر هذه الإجراءات ضرورية للحفاظ على جودة الطرق وتقليل الأضرار التي قد تسببها الشاحنات التي تحمل أوزانًا تفوق الحدود المسموح بها. من خلال هذه العمليات، يتمكن المسؤولون من ضبط المخالفات وتحسين مستوى الأمان على الطرقات.