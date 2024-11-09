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توقعات باجواء باردة على هذه المدن - أخبار كلمتك

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توقعات باجواء باردة على هذه المدن - أخبار كلمتك

توقعات باجواء باردة على هذه المدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 9 نوفمبر 2024 01:19 مساءً - كلمتك/ خاص

النشرة التنبيهية المتوقعة لل24 ساعة القادمة  رقم ( 9 / 11 )
التاريخ : 09/11/2024   الوقت : 10:30:00
الحالة الجوية :  أجواء باردة

يتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر :-

*أجواء باردة اثناء الليل والصباح الباكرعلى محافظات (صعدة, عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء ومرتفعات إب، الضالع وأبين ) حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين ( 03 - 08 درجات مئوية ).

وعليه فإن المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر يـنبه الإخوة المواطنين في المناطق آنفة الذكر بأخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الباردة خصوصاً الأطفال وطلبة المدارس وكبار السن والعاملين أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.

الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد
المركز الوطني للارصاد

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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