توقعات باجواء باردة على هذه المدن - أخبار كلمتك

النشرة التنبيهية المتوقعة لل24 ساعة القادمة رقم ( 9 / 11 )
التاريخ : 09/11/2024 الوقت : 10:30:00
الحالة الجوية : أجواء باردة
يتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر :-
*أجواء باردة اثناء الليل والصباح الباكرعلى محافظات (صعدة, عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء ومرتفعات إب، الضالع وأبين ) حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين ( 03 - 08 درجات مئوية ).
وعليه فإن المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر يـنبه الإخوة المواطنين في المناطق آنفة الذكر بأخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الباردة خصوصاً الأطفال وطلبة المدارس وكبار السن والعاملين أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.
الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد
المركز الوطني للارصاد
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