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عقب شكاوي متكررة من طفح مياه المجاري في المنصورة .. "الداؤودي" و"باخبيره" يتخذان هذه الخطوة - أخبار كلمتك

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عقب شكاوي متكررة من طفح مياه المجاري في المنصورة .. "الداؤودي" و"باخبيره" يتخذان هذه الخطوة - أخبار كلمتك

عقب شكاوي متكررة من طفح مياه المجاري في المنصورة .. "الداؤودي" و"باخبيره" يتخذان هذه الخطوة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 9 نوفمبر 2024 01:32 مساءً - كلمتك/ خاص

دشن مدير عام مديرية المنصورة بالعاصمة عدن، أحمد علي الداؤودي، ومدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالعاصمة، المهندس محمد بن محمد باخبيره، اليوم "السبت"، تشغيل المولد الكهربائي للمحطة الرئيسية لضخ مياه الصرف الصحي بالمنصورة، المقدم من البنك الدولي، عبر مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع ( اليونبس ). 

وأكد "الداؤودي" و"باخبيره"، إلى الأهمية الكبيرة من تركيب وتشغيل المولد الكهربائي للمحطة لإستمرارية عملها دون توقف للقضاء على طفح مياه الصرف الصحي وتحسين الآثر البيئي والحد من إنتشار الأمراض والأوبئة. 

وثمن مديرا عام "مديرية المنصورة، أحمد الداؤودي" ، و"المؤسسة المحلية للمياه بعدن، المهندس محمد باخبيره" ، دعم البنك الدولي، وكذا دور مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع، في تمويل لتنفيذ العديد من المشاريع الخدمية، وعلى وجه الخاص المشاريع التي تلامس حياة المواطنين اليومية، منها توريد وتشغيل هذا المولد. 

من جانبه، أوضح نائب مدير المنطقة الثانية صرف صحي بعدن، المهندس مازن محمد السقاف، أن المولد الكهربائي بالمحطة الرئيسية لضخ المياه الصرف الصحي بالمنصورة، يبلغ قوته واحد ميجا وات، مشيرا إلى أن المحطة - التي تعد إحدى المحطات الرئيسية بالعاصمة عدن - تستقبل يوميا "30" ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي من "3" مديريات ( المنصورة، دار سعد، والشيخ عثمان )، ومن ثم ضخها إلى أحواض المعالجة بكابوتا.

حضر التدشين، عضو الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بمديرية المنصورة - رئيس لجنة الخدمات - عارف ياسين عبدالله.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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