ظهور هذا الامر في تعز وحضرموت وسط إطلاق تحذيرات عاجلة - أخبار كلمتك

تشهد محافظتا تعز وحضرموت في هذه الأثناء ظهور سحب رعدية كثيفة، ترافقها تقلبات جوية متوقعة قد تشمل هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في بعض المناطق.

وأفادت مصادر محلية بأن السحب بدأت بالتشكل منذ ساعات الصباح، مع احتمالية تزايد النشاط الرعدي خلال الساعات المقبلة.

ودعت الجهات المختصة المواطنين في المناطق المتأثرة إلى توخي الحيطة والحذر، خصوصًا في المناطق المنخفضة والأودية التي قد تشهد تدفق السيول. كما نصحت السائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة لتجنب الحوادث الناتجة عن انخفاض مستوى الرؤية بسبب السحب الكثيفة.