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ظهور هذا الامر في تعز وحضرموت وسط إطلاق تحذيرات عاجلة - أخبار كلمتك

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ظهور هذا الامر في تعز وحضرموت وسط إطلاق تحذيرات عاجلة - أخبار كلمتك

ظهور هذا الامر في تعز وحضرموت وسط إطلاق تحذيرات عاجلة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 06:06 مساءً - كلمتك/خاص

تشهد محافظتا تعز وحضرموت في هذه الأثناء ظهور سحب رعدية كثيفة، ترافقها تقلبات جوية متوقعة قد تشمل هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في بعض المناطق.

وأفادت مصادر محلية بأن السحب بدأت بالتشكل منذ ساعات الصباح، مع احتمالية تزايد النشاط الرعدي خلال الساعات المقبلة.

ودعت الجهات المختصة المواطنين في المناطق المتأثرة إلى توخي الحيطة والحذر، خصوصًا في المناطق المنخفضة والأودية التي قد تشهد تدفق السيول. كما نصحت السائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة لتجنب الحوادث الناتجة عن انخفاض مستوى الرؤية بسبب السحب الكثيفة.

 

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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