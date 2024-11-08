تعز تنتفض بشأن الشهيدة رشا الحرازي - أخبار كلمتك





تخليداً لذكرى الأرواح التي أزهقت يوم التاسع من نوفمبر 2021.. وتجديدا للرباط المعمد بدم الشهيدة المصورة رشا الحرازي وجنينها وجهت بيت الصحافة دعوة لحضور وقفة تضامن وتكريم لروح الشهيدة رشا الحرازي

مؤكداً ان الوقفة ستتم يوم غد 9 نوفمبر - التاسعة صباحًا أمام بوابة كلية الآداب - جامعة تعز



ولقيت الصحفية رشا مراسلة قناة "العين" الإماراتية حتفها وجنينها وأصيب زوجها بجراح خطيرة، في انفجار استهدف سيارتهما في مديرية خور مكسر.





وقُتلت الصحفية رشا الحرازي في الـ 9 من نوفمبر/تشرين ثاني عام 2021 بطريقة قد تكون الأبشع ضد الصحافة في اليمن.

حيث ألصقت عبوة ناسفة بسيارة زوجها الصحفي محمود العتمي وتم تفجيرها عن بُعد أثناء توجهها إلى المستشفى لوضع مولودها، لتلقي حتفها هي وجنينها، بينما أصيب زوجها بجروح خطيرة نُقل على إثرها خارج اليمن للعلاج.

وأثارت الحادثة موجة سخط وتنديد واسعين بين أوساط اليمنيين خاصة الصحفيين