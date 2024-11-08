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عاجل: بيان هام من جماعة الحوثي الان - أخبار كلمتك

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عاجل: بيان هام من جماعة الحوثي الان - أخبار كلمتك

عاجل: بيان هام من جماعة الحوثي الان - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 03:14 مساءً - كلمتك/خاص

اصدرت جماعة الحوثي بيان قبل قليل من صنعاء حول المقاومة في فلسطين ولبنان.

كلمتك تنشره كما جاء:

بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية

بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى: {یـٰۤأیها ٱلذین ءامنوۤا۟ إن تنصروا۟ ٱلله ینصرۡكمۡ ویثبتۡ أقۡدامكمۡ } صدق الله العظيم

انتصارا لمظلومية الشعبين الفلسطيني واللبناني وإسنادا للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية وفي إطار المرحلة الخامسة من التصعيد

نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت قاعدة "نيفاتيم الجوية في منطقة النقب جنوبي فلسطين المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي "فلسطين2" وقد وصل إلى هدفه بفضل الله.
 
وبعون الله تعالى نجحت دفاعاتنا الجوية في إسقاط طائرة أمريكية نوع MQ_9 وذلك أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء محافظة الجوف فجر اليوم الجمعة.
 
وبهذا يرتفع عدد الطائرات الأمريكية التي نجحت الدفاعات الجوية اليمنية في إسقاطها من هذا النوع إلى اثنتي عشرة طائرة خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لمعركة طوفان الأقصى.
 
إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في إسناد الشعبين الفلسطيني واللبناني باستمرار فرض الحصار البحري على العدو الإسرائيلي وكذلك العمليات العسكرية الإسنادية ومواجهة كافة التهديدات المعادية وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة وكذلك وقف العدوان على لبنان. 

والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير
عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا
والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة

صنعاء 6 من جمادى الأولى 1446للهجرة
الموافق للـ 8 نوفمبر 2024م

 

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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