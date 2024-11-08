توقعات الطقس خلال الساعات القادمة (تحذيرات) - أخبار كلمتك

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار متفرقة على أجزاء من عدة محافظات، وأجواء باردة على سبع محافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات تعز، إب، ريمة، المحويت، حجة، صعدة، وأرخبيل سقطرى، بالإضافة إلى أجزاء من مرتفعات وسهل تهامة والسواحل الجنوبية والشرقية.

وأشار المركز إلى احتمالية برودة الأجواء أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، ومرتفعات إب والضالع.

وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي سُجلت خلال الـ24 ساعة الماضية في محطات الرصد الجوي بلغت 3.6 ملم في أرخبيل سقطرى و2.5 ملم في إب، مع هطول أمطار متفرقة في مناطق أخرى على الهضاب الداخلية وسهل تهامة.

ونبّه المركز المواطنين إلى تجنب التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، وأخذ الحيطة من تدني مدى الرؤية الأفقية في الطرقات والمنحدرات الجبلية بسبب الأمطار أو الضباب.

كما نبه كبار السن والأطفال والعاملين في ساعات الليل والصباح الباكر في المرتفعات الجبلية إلى أخذ الحيطة من الأجواء الباردة.