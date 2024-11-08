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توقعات الطقس خلال الساعات القادمة (تحذيرات) - أخبار كلمتك

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توقعات الطقس خلال الساعات القادمة (تحذيرات) - أخبار كلمتك

توقعات الطقس خلال الساعات القادمة (تحذيرات) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 02:55 مساءً - كلمتك/ خاص

 

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار متفرقة على أجزاء من عدة محافظات، وأجواء باردة على سبع محافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات تعز، إب، ريمة، المحويت، حجة، صعدة، وأرخبيل سقطرى، بالإضافة إلى أجزاء من مرتفعات وسهل تهامة والسواحل الجنوبية والشرقية.

وأشار المركز إلى احتمالية برودة الأجواء أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، ومرتفعات إب والضالع.

وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي سُجلت خلال الـ24 ساعة الماضية في محطات الرصد الجوي بلغت 3.6 ملم في أرخبيل سقطرى و2.5 ملم في إب، مع هطول أمطار متفرقة في مناطق أخرى على الهضاب الداخلية وسهل تهامة.

ونبّه المركز المواطنين إلى تجنب التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، وأخذ الحيطة من تدني مدى الرؤية الأفقية في الطرقات والمنحدرات الجبلية بسبب الأمطار أو الضباب.

كما نبه كبار السن والأطفال والعاملين في ساعات الليل والصباح الباكر في المرتفعات الجبلية إلى أخذ الحيطة من الأجواء الباردة.

 

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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