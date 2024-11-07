رجل اعمال يتحدث عن موقف ترامب تجاه اليمن ويؤكد هذا الامر - أخبار كلمتك

أوضح رجل الأعمال عبدالسلام الحاج أهمية موقف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فيما يخص الأزمة اليمنية، مشيراً إلى أن ترامب كان قد صنف جماعة الحوثي كجماعة إرهابية قبل انتهاء فترة رئاسته.

وأكد الحاج أن هذا التصنيف، الذي سحبته لاحقاً إدارة الرئيس بايدن، كان يمكن أن يجبر الجماعة على السعي نحو السلام، مما يجنب اليمن واليمنيين المزيد من ويلات الحرب التي لم تتوقف.

وأشار الحاج إلى أن سياسات بايدن التي غذت الصراعات في المنطقة جلبت عليه سخط العديد من الجاليات المسلمة، مما دفعها للانحياز إلى ترامب في الانتخابات الأمريكية الحالية، معتبرةً أن قراره بشأن تصنيف الحوثي كان سيساهم في تحقيق استقرار أكبر في اليمن والمنطقة بشكل عام.