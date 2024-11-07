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رجل اعمال يتحدث عن موقف ترامب تجاه اليمن ويؤكد هذا الامر - أخبار كلمتك

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رجل اعمال يتحدث عن موقف ترامب تجاه اليمن ويؤكد هذا الامر - أخبار كلمتك

رجل اعمال يتحدث عن موقف ترامب تجاه اليمن ويؤكد هذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 08:52 مساءً - كلمتك/ خاص

أوضح رجل الأعمال عبدالسلام الحاج أهمية موقف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فيما يخص الأزمة اليمنية، مشيراً إلى أن ترامب كان قد صنف جماعة الحوثي كجماعة إرهابية قبل انتهاء فترة رئاسته. 

وأكد الحاج أن هذا التصنيف، الذي سحبته لاحقاً إدارة الرئيس بايدن، كان يمكن أن يجبر الجماعة على السعي نحو السلام، مما يجنب اليمن واليمنيين المزيد من ويلات الحرب التي لم تتوقف.

وأشار الحاج إلى أن سياسات بايدن التي غذت الصراعات في المنطقة جلبت عليه سخط العديد من الجاليات المسلمة، مما دفعها للانحياز إلى ترامب في الانتخابات الأمريكية الحالية، معتبرةً أن قراره بشأن تصنيف الحوثي كان سيساهم في تحقيق استقرار أكبر في اليمن والمنطقة بشكل عام.

 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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