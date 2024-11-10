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المقدم علي عشال حياً يرزق(حديث سار) - أخبار كلمتك

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المقدم علي عشال حياً يرزق(حديث سار) - أخبار كلمتك

المقدم علي عشال حياً يرزق(حديث سار) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 09:16 مساءً - كلمتك: خاص

 

تحدث المحامي عدنان الجنيدي عن مصير المختطف المقدم علي عبدالله عشال

واكد الجنيدي أن هناك معلومات مؤكدة تفيد أن المختطف المقدم علي عبدالله عشال، الذي تم اختطافه من حي التقنية في محافظة عدن في 12 يوليو الماضي من قبل عصابة مسلحة، مازال حيًا ومتواجد حالياً في المحافظة ولم يتم نقله إلى مكان آخر.

 

وطالب الجنيدي السلطات بتشكيل لجنة تحقيق جادة للنزول إلى كل السجون دون استثناء والإعلان عن السجون الرسمية، السجن المركزي والسجون التابعة لأقسام الشرط وما عداها يتم إغلاقها وفتح ملف تحقيق شامل مع كل الجهات التي كانت مشرفة وتدير تلك السجون واستلام الملفات المتعلقة بهذه السجون

 

وشدد الجنيدي على أن تستمر السلطات في البحث عن عشال واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عودته بسلام إلى أهله ومحاكمة الجناة وتقديمهم للعدالة.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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