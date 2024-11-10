المقدم علي عشال حياً يرزق(حديث سار) - أخبار كلمتك

تحدث المحامي عدنان الجنيدي عن مصير المختطف المقدم علي عبدالله عشال

واكد الجنيدي أن هناك معلومات مؤكدة تفيد أن المختطف المقدم علي عبدالله عشال، الذي تم اختطافه من حي التقنية في محافظة عدن في 12 يوليو الماضي من قبل عصابة مسلحة، مازال حيًا ومتواجد حالياً في المحافظة ولم يتم نقله إلى مكان آخر.

وطالب الجنيدي السلطات بتشكيل لجنة تحقيق جادة للنزول إلى كل السجون دون استثناء والإعلان عن السجون الرسمية، السجن المركزي والسجون التابعة لأقسام الشرط وما عداها يتم إغلاقها وفتح ملف تحقيق شامل مع كل الجهات التي كانت مشرفة وتدير تلك السجون واستلام الملفات المتعلقة بهذه السجون

وشدد الجنيدي على أن تستمر السلطات في البحث عن عشال واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عودته بسلام إلى أهله ومحاكمة الجناة وتقديمهم للعدالة.