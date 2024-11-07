عبارة بسيطة قد تغير الكثير: هل نستمع إلى حكمة اليافعي؟ - أخبار كلمتك

نشر الدكتور ياسر اليافعي دعوة للتفكير في عمق حكمة بسيطة تحمل معاني كبيرة حول المسؤولية والتعامل النزيه، مقترحاً أن تُكتب عبارة "لو دامت لغيرك ما وصلت إليك" على مداخل العاصمة عدن، وأبواب القصور والمرافق الحكومية الهامة.

وأوضح اليافعي أن هذه العبارة، على قصرها، تختصر فلسفة الحياة وتدعو كل من يمسك زمام السلطة إلى العمل بإخلاص وأمانة، مذكراً بأن كل منصب ومكانة هو أمانة مؤقتة. وأضاف قائلاً: "اليوم عندك، بكرة عند غيرك"، مؤكداً أن الأثر الطيب هو الذي يبقى ويُحترم.

وأشار اليافعي إلى أن هذه الحكمة لو استوعبها الجميع، لما وصلت الأمور في البلاد إلى ما هي عليه اليوم. وتمنى أن تصبح هذه العبارة شعاراً حقيقياً يُطبق على أرض الواقع، ليكون نبراساً لكل من يتقلد منصباً أو مسؤولية.