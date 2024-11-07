أمريكا تعلن توجيه ضربة مؤلمة للحوثيين - أخبار كلمتك

أمريكا تعلن توجيه ضربة مؤلمة للحوثيين - أخبار كلمتك

محمد سعد يظهر بـ"لوك" مختلف في فيلم "الدشاش" - أخبار كلمتك

محمد سعد يظهر بـ"لوك" مختلف في فيلم "الدشاش" - أخبار كلمتك

هتشتري الأرز بكام انهارده الأربعاء في السوق المحلي - أخبار كلمتك

هتشتري الأرز بكام انهارده الأربعاء في السوق المحلي - أخبار كلمتك

تصريح جديد بشان توحيد العملة وصرف المرتبات - أخبار كلمتك

تصريح جديد بشان توحيد العملة وصرف المرتبات - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:20 - ترامب يعلن ترشيح «تولسي جابارد» مديرة للاستخبارات الوطنية - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:20 - ترامب يعلن ترشيح «تولسي جابارد» مديرة للاستخبارات الوطنية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - اللون الأسود يسيطر على حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - اللون الأسود يسيطر على حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أبرزهم سوسن بدر إطلالات نجوم الزمن الجميل بافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أبرزهم سوسن بدر إطلالات نجوم الزمن الجميل بافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عاجل.. هند عبد الحليم توجه رسالة لجمهورها من مهرجان القاهرة السينمائي بعد أزمتها الصحية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عاجل.. هند عبد الحليم توجه رسالة لجمهورها من مهرجان القاهرة السينمائي بعد أزمتها الصحية - أخبار كلمتك

عودة مدبولي من قمة المناخ COP29، لقاءات مكثفة وطرح رؤية مصرية حول التغير المناخي - أخبار كلمتك

عودة مدبولي من قمة المناخ COP29، لقاءات مكثفة وطرح رؤية مصرية حول التغير المناخي - أخبار كلمتك

أحمد عز بعد تكريمه بمهرجان القاهرة: كان حلمى دعوة لحضوره واليوم أنا بالصفوف الأولى - أخبار كلمتك

أحمد عز بعد تكريمه بمهرجان القاهرة: كان حلمى دعوة لحضوره واليوم أنا بالصفوف الأولى - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

عبارة بسيطة قد تغير الكثير: هل نستمع إلى حكمة اليافعي؟ - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
عبارة بسيطة قد تغير الكثير: هل نستمع إلى حكمة اليافعي؟ - أخبار كلمتك

عبارة بسيطة قد تغير الكثير: هل نستمع إلى حكمة اليافعي؟ - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 06:35 مساءً - كلمتك/خاص

نشر الدكتور ياسر اليافعي دعوة للتفكير في عمق حكمة بسيطة تحمل معاني كبيرة حول المسؤولية والتعامل النزيه، مقترحاً أن تُكتب عبارة "لو دامت لغيرك ما وصلت إليك" على مداخل العاصمة عدن، وأبواب القصور والمرافق الحكومية الهامة.

وأوضح اليافعي أن هذه العبارة، على قصرها، تختصر فلسفة الحياة وتدعو كل من يمسك زمام السلطة إلى العمل بإخلاص وأمانة، مذكراً بأن كل منصب ومكانة هو أمانة مؤقتة. وأضاف قائلاً: "اليوم عندك، بكرة عند غيرك"، مؤكداً أن الأثر الطيب هو الذي يبقى ويُحترم.

وأشار اليافعي إلى أن هذه الحكمة لو استوعبها الجميع، لما وصلت الأمور في البلاد إلى ما هي عليه اليوم. وتمنى أن تصبح هذه العبارة شعاراً حقيقياً يُطبق على أرض الواقع، ليكون نبراساً لكل من يتقلد منصباً أو مسؤولية.

 

 

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

شكاوي من أمر خطير يهدد حياة الأهالي في مدينة تعز - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق