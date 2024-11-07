اول اجتماع لتكتل الاحزاب بعدن - أخبار كلمتك

عقد التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية عصر امس اجتماعه الأول في عدن برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيس التكتل وبحضور ممثلي مختلف الأحزاب والمكونات السياسية . واعلن في عدن اشهار التكتل الوطني من 22 حزبا ومكونا سياسيا وذلك في خطوة تهدف إلى توحيد الصف الوطني والعمل المشترك لاستعادة الدولة وإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي.

واستهل الدكتور بن دغر الجلسة بكلمة ترحيبية شكر فيها الحضور على جهودهم في تأسيس التكتل ودورهم في دعم الشرعية الوطنية معربا عن امتنانه للأشقاء والأصدقاء على دعمهم السياسي وتأكيدهم على مساندة الشرعية اليمنية في مختلف المحافل.

وتناول الاجتماع عدداً من القضايا الحيوية، أبرزها الوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد وتأثيره المباشر على حياة المواطنين، إلى جانب تردي مستوى الخدمات الأساسية، مما زاد من معاناة الشعب اليمني. وتم الاتفاق على ضرورة التحرك السريع لوضع حلول عاجلة لهذه التحديات.

وأكد المجتمعون على أهمية تعزيز التواصل مع القوى السياسية بهدف بناء جبهة وطنية موحدة تسعى إلى تحقيق التطلعات الوطنية.

ووقف الاجتماع أمام ترتيب الوضع التنظيمي للتكتل وترتيب هيئاته المختلفة وإنشاء فروعه في المحافظات .

واقر وضع آليات لذلك تعرض في اجتماعه القادم .

