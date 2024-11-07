توقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، الموافق 7 نوفمبر 2024، اختلافًا في درجات الحرارة المتوقعة على العاصمة عدن وعددٍ من محافظات الجنوب واليمن.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في الجنوب العربي
عدن (العظمى 33°- الصغرى 28°)
المكلا (العظمى 32° - الصغرى 25°)
سيئون (العظمى 33° - الصغرى 19°)
عتق (العظمى 30° - الصغرى 21°)
الغيضة (العظمى 32° - الصغرى 24°)
سقطرى (العظمى 32° - الصغرى 24°)
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في اليمن:
صنعاء (العظمى 25° - الصغرى 09°)
تعز (العظمى 29° - الصغرى 16°)
الحديدة (العظمى 34° - الصغرى 28°)
ذمار (العظمى 22° - الصغرى 09°)
مأرب (العظمى 32° - الصغرى 18°)
صعدة (العظمى 26° - الصغرى 11°)
المحويت (العظمى 22°- الصغرى 13°)
اخر تحديث لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس في المدن اليمنية - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 10:17 صباحاً - كلمتك/ خاص
توقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، الموافق 7 نوفمبر 2024، اختلافًا في درجات الحرارة المتوقعة على العاصمة عدن وعددٍ من محافظات الجنوب واليمن.
توقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، الموافق 7 نوفمبر 2024، اختلافًا في درجات الحرارة المتوقعة على العاصمة عدن وعددٍ من محافظات الجنوب واليمن.
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