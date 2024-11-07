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صدور حكم بقطع يد سارق - أخبار كلمتك

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صدور حكم بقطع يد سارق - أخبار كلمتك

صدور حكم بقطع يد سارق - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 10:17 صباحاً - كلمتك/خاص:

عقدت محكمة الشحر الابتدائية جلستها العلنية برئاسة القاضي أبوبكر محسن الخليفي رئيس المحكمة وبحضور عضو النيابة القاضي حسني مبارك الهندوان وأمين السر أسامة إبراهيم العماري.

واصدرت المحكمة حكماً ابتدائياً في القضية الجنائية الجسيمة رقم (٣٦) لسنة ١٤٤٥ه‍ بتهمة السرقة الحدية.

وجاء منطوق الحكم كالآتي:

أولاً: إدانة المتهم (ش.ص.ع.ص) بما أسند إليه من إتهام ومعاقبة بقطع اليد اليمنى من الرسغ حداً.

ثانياً: وفي الدعوى المدنية إلزام المحكوم عليه (ش.ص.ع.ص) بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني (س.س.ب) مبلغ وقدره ثمانية ملايين ريال يمني تعويضاً عن الأضرار التي لحقته جراء الجريمة وإلزامه بمصروفات الدعوى المدنية مبلغ وقدرة خمسمائة ألف ريال يمني.

 

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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