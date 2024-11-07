صدور حكم بقطع يد سارق - أخبار كلمتك

عقدت محكمة الشحر الابتدائية جلستها العلنية برئاسة القاضي أبوبكر محسن الخليفي رئيس المحكمة وبحضور عضو النيابة القاضي حسني مبارك الهندوان وأمين السر أسامة إبراهيم العماري.
واصدرت المحكمة حكماً ابتدائياً في القضية الجنائية الجسيمة رقم (٣٦) لسنة ١٤٤٥ه بتهمة السرقة الحدية.
وجاء منطوق الحكم كالآتي:
أولاً: إدانة المتهم (ش.ص.ع.ص) بما أسند إليه من إتهام ومعاقبة بقطع اليد اليمنى من الرسغ حداً.
ثانياً: وفي الدعوى المدنية إلزام المحكوم عليه (ش.ص.ع.ص) بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني (س.س.ب) مبلغ وقدره ثمانية ملايين ريال يمني تعويضاً عن الأضرار التي لحقته جراء الجريمة وإلزامه بمصروفات الدعوى المدنية مبلغ وقدرة خمسمائة ألف ريال يمني.
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