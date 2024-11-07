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عصابة تقتل شاب بطريقة مروعة في عدن(صورة) - أخبار كلمتك

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عصابة تقتل شاب بطريقة مروعة في عدن(صورة) - أخبار كلمتك

عصابة تقتل شاب بطريقة مروعة في عدن(صورة) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 10:00 صباحاً - كلمتك/خاص:

افاد مواطنون لكريتر سكاي عن  تشكيل عصابي بحي القاهرة قاموا بالضرب والاعتداء الجسدي على المواطن عبدالعزيز حتى الموت

وبحسب مواطنون فان عصابة قامت بخطف المغدور به عبدالعزيز من أمام مستشفى النور القريب من مركز الشرطة بحي القاهرة وقامت هذه العصابة بضرب وتعذيب المغدور به لمدة ثلاثة أيام وخلت سبيله،،وبعد يوم من إخلاء سبيل المغدور به توفى متأثراً بجراحه.

الجريمة أثارت الفزع والخوف بين أهالي القاهرة 
 

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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