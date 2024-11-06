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محور تعز العسكري يدعو لهذا الأمر - أخبار كلمتك

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محور تعز العسكري يدعو لهذا الأمر - أخبار كلمتك

محور تعز العسكري يدعو لهذا الأمر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 08:17 مساءً - كلمتك: خاص

وجه محور تعز العسكري ومجلس المقاومة الشعبية دعوة هامة لجميع المواطنين بالمحافظة 

ودعا التوجيه المعنوي بمحور تعز ومجلس المقاومة الشعبية المواطنين لحضور الحفل الخطابي والفني بمناسبة أعياد الثورة  اليمنية المجيدة 26سبتمبر و14اكتوبر و30 نوفمبر والذي سيقام صباح غدٍ الخميس في قاعة منتزه التعاون

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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