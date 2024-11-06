الوزير البكري يصرح بشأن استقباله المدير الإقليمي للمعهد الوطني الديمقراطي - أخبار كلمتك





علق وزير الشباب والرياضة في الحكومة الشرعية نايف البكري على استقباله السيد ليس كامبل المدير الإقليمي للمعهد الوطني الديمقراطي

وقال الوزير البكري في تصريح الليلة:

سعدت صباح اليوم باستقبال السيد ليس كامبل المدير الإقليمي للمعهد الوطني الديمقراطي، أشدت بجهود المعهد في دعم الشرعية وإنهاء الانقلاب، والرسو بالوطن لمربع السلام والاستقرار وتعزيز الأمن الاقتصادي، واستمعت من كامبل الجهود الحثيثة التي قدمها المعهد في تعزيز الخطاب الديمقراطي وتعميق لغة السلام والحوار.

مؤكداً انه تم مناقشة افاق العلاقة الاستراتيجية بين الوزارة والمعهد، وخطة برامج العام القادم التي يجري اعدادها من الطرفين في أطر التنمية والسلام.