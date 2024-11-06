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كارثة قادمة تهدد أهالي عدن - أخبار كلمتك

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كارثة قادمة تهدد أهالي عدن - أخبار كلمتك

كارثة قادمة تهدد أهالي عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 12:53 مساءً - كلمتك/ خاص

حذر مصدر محلي من كارثة قادمة تهدد أهالي عدن .

وقال المصدر:ان المياه ستنقطع على كل مديريات عدن اذا لم يتم توفير الوقود إلى آبار المياه خلال 24 ساعة .

واختتم إن هذه كارثة قادمة تهدد مواطنين عدن إضافة إلى انقطاعات التيار الكهربائي التي وصلت إلى ٢٠ ساعة في اليوم مقابل ٤ ساعات تشغيل فقط

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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