كارثة قادمة تهدد أهالي عدن - أخبار كلمتك

حذر مصدر محلي من كارثة قادمة تهدد أهالي عدن .

وقال المصدر:ان المياه ستنقطع على كل مديريات عدن اذا لم يتم توفير الوقود إلى آبار المياه خلال 24 ساعة .

واختتم إن هذه كارثة قادمة تهدد مواطنين عدن إضافة إلى انقطاعات التيار الكهربائي التي وصلت إلى ٢٠ ساعة في اليوم مقابل ٤ ساعات تشغيل فقط