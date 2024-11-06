الارصاد تكشف ماذا سيحدث خلال ساعات - أخبار كلمتك

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار على أجزاء من عدة محافظات، وتشكل الضباب على المرتفعات الجبلية، وأجواء باردة نسبياً في سبع محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية، إنه يتوقع هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحيانا على أجزاء من صعدة، حجة، المحويت، ريمة، إب، تعز ومرتفعات وسهل تهامة.

ومن المتوقع كذلك هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من محافظات صنعاء، ذمار، الضالع، لحج، أبين وشبوة وشرق خليج عدن وأرخبيل سقطرى.

وأشار المركز إلى احتمال تشكل الضباب والشابورة المائية على المرتفعات الجبلية لمحافظات لحج، تعز، إب، ذمار، ريمة، المحويت وحجة.

ويُحتمل أن تكون الأجواء باردة نسبياً أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء ومرتفعات إب والضالع.

ونبه المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية في الطرقات والمنحدرات الجبلية بسبب الأمطار أو الضباب والسحب المنخفضة.

ودعا المواطنين خاصة الأطفال وكبار السن والعاملين أثناء ساعات الليل والصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الباردة نسبيا.