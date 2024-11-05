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وسط حراسة ومرافقين.. وصول هنادي الرديني عدن - أخبار كلمتك

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وسط حراسة ومرافقين.. وصول هنادي الرديني عدن - أخبار كلمتك

وسط حراسة ومرافقين.. وصول هنادي الرديني عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 12:10 صباحاً - كلمتك/خاص:

اعلنت هنادي الرديني وصولها عدن مساء يوم الاثنين عقب غياب دام ١١ عام.
وقالت هنادي الرديني:حمدلله ع سلامتي نزلت بلادي اليمن سياحة بعد 11سنه غربه وايضاً حضور اجتماع مهم جدا بحكم انني مستشاره ثقافيه للحكومه تم استدعائي ودعوتي.
واضافت: وقبلت بشروطي من جناح فندقي راقي ومؤمن تماما وحراسه ترافقني لسلامتي وسياره خاصه ووووو إلخ وتم توفير كل ماطلبت والحمدلله لم يعترض طريقي احد وختم جوازي الفرنسي بمطار عدن الدولي وبالتنسيق مع دوله الامارات والحكومه في عدن شكرا اهل عدن على كل شي ورسائل العزائم لم تتوقف بجميع حساباتي حتى رقمي الشخصي انتشر

 

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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