وسط حراسة ومرافقين.. وصول هنادي الرديني عدن - أخبار كلمتك

اعلنت هنادي الرديني وصولها عدن مساء يوم الاثنين عقب غياب دام ١١ عام.
وقالت هنادي الرديني:حمدلله ع سلامتي نزلت بلادي اليمن سياحة بعد 11سنه غربه وايضاً حضور اجتماع مهم جدا بحكم انني مستشاره ثقافيه للحكومه تم استدعائي ودعوتي.
واضافت: وقبلت بشروطي من جناح فندقي راقي ومؤمن تماما وحراسه ترافقني لسلامتي وسياره خاصه ووووو إلخ وتم توفير كل ماطلبت والحمدلله لم يعترض طريقي احد وختم جوازي الفرنسي بمطار عدن الدولي وبالتنسيق مع دوله الامارات والحكومه في عدن شكرا اهل عدن على كل شي ورسائل العزائم لم تتوقف بجميع حساباتي حتى رقمي الشخصي انتشر
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