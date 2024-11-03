فتحي بن لزرق يكشف عن أبرز أوجه الفساد في بلادنا .. ماذا قال ؟ - أخبار كلمتك

كشف الصحفي البارز فتحي بن لزرق عن أبرز أوجه الفساد في بلادنا اليوم .

وقال بن لزرق أن واحدة من ابرز اوجه الفساد في بلادنا اليوم هي مقاولات ومشاريع الامر المباشر والامر المباشر يعني مافي مناقصات ولا دراسات ولا يحزنون .

بالبلدي هبر مباشر

كيف يحدث ذلك؟

واضاف : المسئول الفلاني او المؤسسة الفلانية يقرروا مثلا بناء جدار، سفلتة شارع، او اي مشروع اخر يستدعون المقاول الفلاني ويقولون له:"

اسمع نريد سفلتة هذا الشارع بطول ٥٠ متر كم حقه ؟

المقاول:" ٥٠ مليون

المسئول :" ياراجل ساعدنا خليها ٢٠٠ مليون ونتوكل ..

وفعلا يتم التعاقد مع المقاول او المستثمر بكلفة ٢٠٠ مليون فيما المشروع قيمته الحقيقة ٥٠ مليون.

المقاول ياخذ حقه الـ ٥٠ مليون ويوقع على ورق بقيمة ٢٠٠ مليون بلا مناقصات ولا مراجعات ولا اي شيء.

وتابع: ثم يأتي دور المطبلين وهم الاخطر ليصوروا للناس أفتتاح مشروع تاريخي وللاسف بحبة قات وشوية رز واوقات يضيفوا لهم حبتين فياجرا ..!

واختتم: هذا ثقب الفساد الاضخم منذ ٢٠١٥ والذي يمارسه بعض المسئولين متعللين بظروف الحروب وبه وعبره ينهبون ٨٠ ٪ من ميزانية مؤسساتهم …

لذلك اول مايمكن اصلاحه هو الغاء هذه الطريقة وبشكل نهائي..