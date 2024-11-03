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فتحي بن لزرق يكشف عن أبرز أوجه الفساد في بلادنا .. ماذا قال ؟ - أخبار كلمتك

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فتحي بن لزرق يكشف عن أبرز أوجه الفساد في بلادنا .. ماذا قال ؟ - أخبار كلمتك

فتحي بن لزرق يكشف عن أبرز أوجه الفساد في بلادنا .. ماذا قال ؟ - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 12:42 مساءً - كلمتك/ خاص

كشف الصحفي البارز فتحي بن لزرق عن أبرز أوجه الفساد في بلادنا اليوم .

وقال بن لزرق أن واحدة من ابرز اوجه الفساد في بلادنا اليوم هي مقاولات ومشاريع الامر المباشر والامر المباشر يعني مافي مناقصات ولا دراسات ولا يحزنون .
بالبلدي هبر مباشر 
كيف يحدث ذلك؟

واضاف : المسئول الفلاني او المؤسسة الفلانية يقرروا مثلا بناء جدار، سفلتة شارع،  او اي مشروع اخر  يستدعون المقاول الفلاني ويقولون له:"  
اسمع  نريد سفلتة  هذا الشارع بطول  ٥٠ متر كم حقه ؟
المقاول:" ٥٠ مليون
المسئول :" ياراجل ساعدنا  خليها ٢٠٠ مليون ونتوكل ..
وفعلا يتم التعاقد مع المقاول او المستثمر بكلفة ٢٠٠ مليون فيما المشروع قيمته الحقيقة  ٥٠ مليون.
المقاول ياخذ حقه الـ ٥٠ مليون ويوقع على ورق بقيمة ٢٠٠ مليون بلا مناقصات ولا مراجعات ولا اي شيء.

وتابع: ثم يأتي دور المطبلين وهم الاخطر ليصوروا للناس أفتتاح مشروع تاريخي وللاسف بحبة قات وشوية رز واوقات يضيفوا لهم  حبتين فياجرا ..!

واختتم: هذا ثقب الفساد الاضخم منذ ٢٠١٥ والذي يمارسه بعض المسئولين متعللين بظروف الحروب وبه وعبره ينهبون ٨٠ ٪ من ميزانية مؤسساتهم …
لذلك اول مايمكن اصلاحه هو الغاء هذه الطريقة وبشكل نهائي..

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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