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انخفاض البطاطس والبصل، أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء في سوق العبور - أخبار كلمتك

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انخفاض البطاطس والبصل، أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء في سوق العبور - أخبار كلمتك

انخفاض البطاطس والبصل، أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء في سوق العبور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 03:25 مساءً - الأربعاء 20/نوفمبر/2024 - 03:14 م 11/20/2024 3:14:50 PM

أسعار الخضراوات في
أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء، كلمتك

أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء في سوق العبور، سجل سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء الموافق 20 نوفمبر 2024، تباينًا ملحوظًا داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

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أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء، كلمتك

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء

«كلمتك» تستعرض سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء الموافق 20 نوفمبر 2024، في السطور الآتية:

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أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء، كلمتك

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء

  • تراوح سعر كيلو الطماطم  بين 4 جنيهات إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 11 إلى 17 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 10 إلى 18 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9.5 جنيه إلى 13.5 جنيهًا، بانخفاض 5.5 جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 8 إلى 12 جنيها.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 7 إلى 10 جنيهات.
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أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء، كلمتك

سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء

  1. تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 9 إلى 11 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 6 جنيهات إلى 7 جنيهات.
  3. تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 4 إلى 6 جنيهات.
  4. تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 4 إلى 9 جنيهات.
  5. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 10 إلى 12 جنيهًا.
  6. تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 10 إلى 12 جنيهًا.
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أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء، كلمتك

سعر الخضراوات في سوق العبور اليوم الأربعاء

  • تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 9 إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 7 إلى 13 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 25 إلى 55 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو ملوخية من 9 إلى 11 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 9 إلى 13 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو خيار بلدي من 6 إلى 11 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو بسلة من 29 إلى 33 جنيهًا
  • تراوح سعر كيلو سبانخ من 8 إلى 10 جنيهات.
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أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء، كلمتك

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم الأربعاء

  1. تراوح سعر كيلو قلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو بطاطا من 3 إلى 8 جنيهات.
  3. تراوح سعر كيلو الثوم من 55 إلى 85 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو قثاء من 5 إلى 8 جنيهات.
  5. تراوح سعر كيلو ليمون حلو من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا.
  6. تراوح سعر كيلو ليمون بلدي من 10 جنيهات إلى 20 جنيهًا.
  7. تراوح سعر كيلو ليمون أضاليا من 3 جنيهات إلى 6 جنيهات.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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