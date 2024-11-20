59 % نموًّا بصادرات مصر لمركزات الطماطم في 2023 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 03:25 مساءً - أكد الدكتور تميم الضوي نائب المدير التنفيذي ومدير إدارة استخبارات الأسواق العالمية بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن الطلب العالمي على الطماطم المحفوظة ” مركزات الطماطم” يشهد نموًّا مستمرًّا، مما يوفر فرصًا واعدة لمصر.

وأشار إلى أن صادرات مصر من الطماطم المحفوظة (HS 200290) حققت نموًّا سنويًّا بنسبة 59% في القيمة و50% في الحجم خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022 لافتًا إلى أن صادرات مصر من الطماطم المحفوظة بلغت حوالي 92 مليون دولار أمريكي بكمية 65 ألف طن في عام 2023.

مصر تحتل المركز الثامن عالميًّا فى صادرات الطماطم المحفوظة بحصة سوقية بلغت 2% من إجمالي الصادرات العالمية

وأشار إلى أن هذا الأداء يبرز تقدم مصر في هذا القطاع حيث سجلت واحدة من أعلى معدلات النمو بين الدول المصدرة عالميًّا، مما ساعدها في احتلال المركز الثامن عالميًّا بحصة سوقية بلغت 2% من إجمالي الصادرات العالمية.

جاء ذلك خلال الندوة الإلكترونية التي عقدها المجلس التصديري للصناعات الغذائية اليوم الأربعاء، والذي استعرضت دراسة السوق العالمي وحركة الصادرات المصرية والأسواق المستهدفة لتنمية الصادرات المصرية من مركزات الطماطم والتى قدمها د. تميم الضوى نائب المدير التنفيذي ومدير إدارة استخبارات الأسواق العالمية بالمجلس عبر تطبيق زووم.

الأهمية الاستراتيجية:



وقال: إن الصادرات المصرية للطماطم المحفوظة تعكس قدرة البلاد على تعزيز مكانتها في الأسواق العالمية والإقليمية بفضل جودة المنتج، التنافسية السعرية، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية. مع ذلك، يظل هناك إمكانات كبيرة لاستغلالها في أسواق مثل ليبيا والعراق والسعودية، حيث تظهر فجوات كبيرة بين الإمكانات التصديرية والأداء الفعلي.

التوزيع الجغرافي للصادرات:

الأسواق الرئيسية:

بولندا: أكبر سوق للصادرات المصرية بقيمة 15 مليون دولار، تمثل 16% من إجمالي الصادرات المصرية.

المغرب: جاءت في المرتبة الثانية بقيمة 10 مليون دولار، مع نمو مذهل بنسبة 238% بين عامي 2022 و2023.

البرتغال والأردن: سجلت صادرات بقيمة 8 مليون دولار و7 مليون دولار على التوالي، مع معدلات نمو تجاوزت 150%.

الأسواق الناشئة:

جنوب إفريقيا: أظهرت السوق إمكانات كبيرة، حيث قفزت الصادرات إليها بنسبة 1348% خلال عام 2023، مسجلةً قيمة 4 مليون دولار.

ليبيا: سوق استراتيجي بنمو ملحوظ بنسبة 225%، وقيمة صادرات بلغت 3 مليون دولار.

القيمة التنافسية للصادرات:

متوسط سعر الطن للصادرات المصرية بلغ 1627 دولار أمريكي، مما يجعل المنتجات المصرية قادرة على المنافسة من حيث السعر والجودة مقارنة بالدول الكبرى مثل الصين وإيطاليا.

معدلات النمو التاريخية (2019-2023):

نمو سنوي في القيمة: 80%.

نمو سنوي في الحجم: 59%.

نمو سنوي بين 2022 و2023: 59% في القيمة.

وقال الدكتور تميم الضوى نائب المدير التنفيذى ومدير إدارة إستخبارات الأسواق العالمية بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية ، أن الأداء التصديري المصري لمركزات الطماطم يتسم بمعدلات نمو قوية، لكن هناك حاجة لاستغلال الفجوات الكبيرة في أسواق مثل ليبيا والعراق والسعودية.

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