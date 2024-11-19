استراتيجية للتوسع في نشر حلول الشحن المنزلي للسيارات الكهربائية في السوق المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 06:51 مساءً - أعلنت إنفنيتي كابيتال، الرائدة في توفير حلول الطاقة المتجددة وحلول البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية في السوق المصري، عن شراكتها الاستراتيجية مع Recharged، المتخصصة في تصنيع وابتكار حلول ومنتجات الشحن. تركز هذه الشراكة على التصنيع المحلي وبيع الشواحن المنزلية للسيارات الكهربائية.



وتهدف هذه الشراكة من الريادة السوقية لإنفنيتي في حلول شحن السيارات الكهربائية، بالإضافة لخبرة Recharged في التصنيع المحلي للشواحن المنزلية فائقة الجودة، حيث تسعى الشركتان معًا لتقديم حلول شحن منزلية للسيارات الكهربائية أكثر اقتصادًا وموثوقية وتوافرًا في السوق المصري، وهو ما يساهم بصورة مباشرة في دعم تحول مصر نحو وسائل النقل المستدامة.



وتعليقًا على توقيع هذه الشراكة الهامة، قال محمد إسماعيل منصور، إن تمثل هذه الشراكة نقلة نوعية للتوسع في نشر حلول التنقل المستدام في السوق المصري، عن طريق الاستفادة من خبرة إنفنيتي الكبيرة وبنيتها التحتية، وحلول Recharged المبتكرة في شحن السيارات الكهربائية بالمنازل. إننا نعمل معًا على تعزيز ونشر حلول التنقل الكهربائية الصديقة للبيئة في مصر، وإتاحتها بشكل أوسع وأكثر كفاءة لكل المستخدمين".



من جانبهما، أشار الدكتور حاتم دياب والدكتور محمود الوديع، الرئيسان التنفيذيان، بناءً على هذه الشراكة، للإمكانيات الكبيرة والنتائج الواعدة التي تنتظر شركتها الناشئة، حيث قال الدكتور/دياب: "إنّ شراكتنا تمثل خطوة مهمة نحو دعم انتقال مصر إلى السيارات الكهربائية من خلال توفير حلول شحن منزلية موثوقة وسهلة الوصول لملاك السيارات الكهربائية.

وأضاف الدكتور الوديع: "إنّ إنفنيتي لديهما نفس الالتزام بتطبيق أفضل معايير الجودة والابتكار، وهو ما يتيح لهما صياغة مستقبل أكثر استدامة للتنقل في مصر، عن طريق توفير أفضل حلول شحن السيارات الكهربائية في هذا السوق الهام".



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