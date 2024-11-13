24.1 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 10:47 مساءً - بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة اليوم الأربعاء نحو 24.1 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 1.390 مليون ورقة منفذة على 113 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 115.6 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 2.006 مليون ورقة منفذة على 122 ألف عملية خلال الجلسة السابقة هذا وقد استحوذت الأسهم على 19.99 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / اذون نحو 89.01 % خلال الجلسة.



تعاملات جلسة الأربعاء

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات، الأربعاء، وخسر رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.271 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 31433 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 38955 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 13796 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 8326 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 11581 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 3233 نقطة.

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