سعر كيلو العدس اليوم الاثنين 11-11-2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 09:38 مساءً - شهدت أسعار العدس، حالة من الاستقرار اليوم الاثنين وفقًا لآخر الأسعار المطروحة في الأسواق المصرية.

«كلمتك» تستعرض أسعار العدس في الأسواق وفقًا لما رصدته البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وأيضًا أسعار العدس في المحال التجارية والسلاسل الغذائية وفقًا لجولة ميدانية في الأسواق، في السطور الآتية:

أسعار العدس اليوم، كلمتك

أسعار العدس الأصفر في الأسواق

يتراوح سعر العدس الأصفر بين 42 جنيهًا و90 جنيهًا.

أسعار العدس المعبأ في الأسواق

ويتراوح سعر العدس المعبأ، بين 64 جنيهًا و66 جنيهًا.

سعر كيلو العدس بجبة في الأسواق

ويتراوح سعر العدس بجبة بين 41 جنيهًا إلى 90 جنيهًا.

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