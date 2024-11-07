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تحديث الصناعة يشارك فى ندوة عن الصناعات النسيجية - أخبار كلمتك

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تحديث الصناعة يشارك فى ندوة عن الصناعات النسيجية - أخبار كلمتك

تحديث الصناعة يشارك فى ندوة عن الصناعات النسيجية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 03:40 مساءً -  شارك مركز تحديث الصناعة، في ورشة عمل نظمتها “لجنة تعميق صناعة قطع غيار الصناعات النسيجية”، بغرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات والمنشأة حديثًا برئاسة المهندس محمود الشامي.

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مدينة المحلة الكبرى معقل صناعة الغزل والنسيج في مصر

 وحضر ورشة العمل التي أقيمت في مدينة المحلة الكبرى معقل صناعة الغزل والنسيج في مصر عدد كبير من المصنعين الناشطين في هذه الصناعات بهدف عرض احتياجاتهم من قطع غيار الماكينات والمعدات وخطوط الإنتاج الخاصة بهم والذي يتم الاعتماد بشكل كبير فيها على الاستيراد.


 
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وفي هذا السياق قام الحضور بعمل جولة ميدانية لثلاث مصانع تعمل في صناعات مختلفة لبحث تلبية احتياجات كل قطاع صناعي منهم، وتضمنت الجولة مصانع الصياد للملابس الجاهزة وزهرة المحلة للمنسوجات والسجيني للصباغة والطباعة والتجهيز.

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وألقى رئيس قطاع الصناعات النسيجية بمركز تحديث الصناعة، سامي نجيب، كلمة في الاجتماع حول دور المركز في تعميق التصنيع المحلي وعرض إمكانية المركز في مساعدة مصانع القطاع من خلال المساهمة في توطين قطع الغيار والماكينات وخطوط الإنتاج الخاصة بهم عن طريق تشبيكهم بعدد من المصنعين المحليين وتم بالفعل تداول بعض العينات المستوردة والعمل على تعميقها محليًا بجانب مواصفات الماكينات المطلوبة تمهيدًا للعمل على توطينها.


وحضر الورشة أيضًا عدد من ممثلي مصانع الإنتاج الحربي لبحث إمكانية تصنيع المكونات المطلوبة من خلالهم للمساهمة في رفع القيمة المضافة لمنتجهم.

 

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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