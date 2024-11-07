الرقابة المالية: 9.1 مليار جنيه إجمالي أقساط التأمين خلال أغسطس 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 03:23 مساءً - أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن شهر أغسطس لعام 2024 بالنسبة لقطاع التأمين، أن قيمة إجمالي أقساط التأمين بلغت 9.1 مليار جنيه.



وبلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات 5.1 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 3.9 مليار جنيه في شهر أغسطس 2024.

وبلغ إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 3.7 مليار جنيه في نهاية أغسطس 2024، حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 1.8 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 1.9 مليار جنيه.



الجدير بالذكر أن تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول.

- تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال يقصد بها تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.

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